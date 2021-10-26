《股壇解碼－戴名》ＤＷＡＣ再度瘋狂，普拉達走下神壇

《股壇解碼》傳聞特朗普的社交平台Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ將併入ＤＷＡＣ，消息刺激

ＤＷＡＣ股價大升超過３００％，特朗普果然魅力不減，Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ現階段還未

正式對外開放，單單特朗普概念就足以讓ＤＷＡＣ股價大升，華爾街有專家評估Ｔｒｕｔｈ Ｓ

ｏｃｉａｌ如果正式併入ＤＷＡＣ後，以特朗普的魅力可以令股價再升數以十倍，在美國的金融

市場真的沒有不可能。Ｎｅｔｆｌｉｘ憑魷魚遊戲令第三季業績猛升，據過往數據顯示這樣的效

應一般只能維持兩季，如果沒有下一部神劇的話，Ｎｅｔｆｌｉｘ的股價不宜高估。



＊老羞成怒＊



土耳其總統埃爾多安下令外交部驅逐１０個國家大使，包括新西蘭大使在內驅逐令同時適用

於加拿大、丹麥、芬蘭、法國、美國、挪威、瑞典、德國以及荷蘭的大使，一律被列為該國不受

歡迎人物，事緣有關國家呼籲土耳其政府釋放慈善家奧斯曼．卡瓦拉（Ｏｓｍａｎ Ｋａｖａｌ

ａ），卡瓦拉因為被指控資助全國發動抗議活動而被捕入獄，但卡瓦拉否認了有關指控。



＊搶佔先機＊



中國剛在海外發行一批總值４０億美元的債券，為了在美聯儲局發債前搶先一步吸引市場資

金，當中以３年期息率為例就比美債高３５個基點，３０年期的更相差８５個基點，這樣美聯儲

在發債時的定價就反過來存在壓力，息率低缺吸引力，高的就成本壓力上升，當然主權債也會看

市場對發行國家的信心，但在不違約的條件下，中國這批美元主權債對債券投資者來說是非常吸

引，認購額亦接近６倍。中國剛公布的第三個季度ＧＤＰ只有４﹒９％，跌速加快而只有第一產

業能夠保住輕微下滑，其餘第二第三產業的ＧＤＰ基本持續下滑，雖然數據上的下跌不算嚴重，

但要注意的是第三季經濟數據主要受７、８月出口的高增長所帶動，但９月份出口數據已開始明

顯下滑，如果在１０月份情況得不到改善的話，出口見頂的情況將被確認，加上市民消費銳減，

不排除第四季度有機會破４％。

中國恒大（０３３３３）的債務危機沒有明顯進展，相信最終結果離不開給央企併購，但現

在火燒連環船的情況開始出現，救得了中國恒大，其他像花樣年控股（０１７７７）、碧桂園

（０２００７）這些房企又將如何？由於數據差於預期，加上內房企業面對資金緊絀的問題，中

國經濟是福是禍就看１１月這關鍵時刻的表現了。



＊天衣無縫＊



恒指在本月１５日徘徊２５０００點附近，當天已開始出現２５０００點和２６０００點期

權減倉的情況，即月期權的認購認沽比例進一步上升至６０：４０，原先本月認沽期權在

２３８００點的倉位開始撤退，但卻出現１１月份的２３０００點認沽期權建倉，而且１２月的

２２０００點期權亦同時建倉，看來淡友是本月嘗不了甜頭要在下月本利歸還，投資者要為下月

可能出現大單邊情況做好準備。相信本周轉倉完畢便會出現明顯方向，但每逢期指夾高結算轉倉

都利淡下月恒指走勢，投資者小心為上。



＊股票簡評＊



普拉達（０１９１３）主要從事設計、生產、推廣和銷售包括手袋、高級皮具用品、成衣、

鞋履、配飾、眼鏡和香水等奢侈品。集團旗下擁有Ｐｒａｄａ、ＭｉｕＭｉｕ、Ｃｈｕｒｃｈ＇

ｓ和Ｃａｒ Ｓｈｏｅ等多個品牌。如今的Ｐｒａｄａ缺乏了一線品牌應有的貴氣和消費者那份

渴望擁有的感覺，情況就如Ｇｕｃｃｉ當年離開Ｔｏｍ Ｆｏｒｄ後那幾年的情況一樣，普拉達

自２０１５年起在市場上也面對同樣的困境，在剛剛舉行的２０２２ ＳＳ服裝發布會上所見，

由於這是Ｒａｆ Ｓｉｍｏｎｓ成為普拉達ＣＤ後舉辦的第一場有邀請嘉賓出席的線下實體ｓｈ

ｏｗ，可惜我們看到的是０３年和０７年時Ｐｒａｄａ的影子，依舊是一貫的簡約剪裁，但一點

Ｃｈｉｃ都沒有，加上Ｐｒａｄａ烏中菜市場為期１４天的跨界聯名快閃店開業，雖然只經營至

１０月１０日，但在快閃店開業期間，只要購物滿２０元就可以免費獲得一個限量版供應的Ｐｒ

ａｄａ ２０２１秋冬印花手提紙袋，Ａｆｆｏｒｄａｂｌｅ ｌｕｘｕｒｙ這名詞真的給普拉

達發揮得痛快淋漓，但這已不再是名媛那杯茶，品牌將被拋棄已是必然的事實，最後一點要提醒

投資者的是香港股東（非大量持股，即不超過集團２０％投票權）若因出售集團股份而實現資本

收益將須繳納１２﹒５％資本收益稅，不建議投資者買入。《資深市場人士 戴名》



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