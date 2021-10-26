【新冠疫苗】崔俊明：研究顯示兒童接種復必泰成效與成年人相若

《經濟通通訊社２６日專訊》美國藥廠輝瑞早前完成復必泰疫苗對５至１１歲兒童接種的第

三期研究。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日在一個電台節目表示，美國藥廠輝瑞的臨床研究

顯示，兒童接種復必泰安全及有效，並沒有心肌炎個案，有效性更達到９１％，與成年人相若。



＊政府須重新購買疫苗＊



他指，輝瑞第三期臨床研究，為３０００多名５－１１歲的美國兒童接種復必泰疫苗，劑量

為成人的三分之一。崔俊明提醒，相關研究發現兒童接種後通常出現針口痛、頭痛等症狀，建議

兒童打針後休息半日。

崔俊明解釋，兒童疫苗的成分與成年人不同，因此政府要重新購買疫苗，不能直接由成人疫

苗抽取三分一為兒童注射。美國將會在近日討論批准兒童接種，加上不同國家都要重新搶購，本

港準備工作可能要超過２個月。



＊校長料高小學生打針誘因較大＊



對於本港疫苗顧問專家委員會專家預計，５至１１歲兒童有機會在一至兩個月後接種新冠疫

苗。資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，訊息令人鼓舞，但最終接種與否仍取決於家長，認為

５、６年級學生的家長，為了讓子女有更多學習時數，應付升中，接種疫苗的誘因比較大，但年

紀細學生的家長較多在觀察階段，亦有家長擔心兒童接種後出現心肌炎，目前難以預計未來有多

少小學，達到七成接種門檻可以恢復全日上課。（ｃｌ）

