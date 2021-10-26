  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2021 09:58

【新冠疫苗】崔俊明：研究顯示兒童接種復必泰成效與成年人相若

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國藥廠輝瑞早前完成復必泰疫苗對５至１１歲兒童接種的第
三期研究。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日在一個電台節目表示，美國藥廠輝瑞的臨床研究
顯示，兒童接種復必泰安全及有效，並沒有心肌炎個案，有效性更達到９１％，與成年人相若。

＊政府須重新購買疫苗＊

　　他指，輝瑞第三期臨床研究，為３０００多名５－１１歲的美國兒童接種復必泰疫苗，劑量
為成人的三分之一。崔俊明提醒，相關研究發現兒童接種後通常出現針口痛、頭痛等症狀，建議
兒童打針後休息半日。
　　崔俊明解釋，兒童疫苗的成分與成年人不同，因此政府要重新購買疫苗，不能直接由成人疫
苗抽取三分一為兒童注射。美國將會在近日討論批准兒童接種，加上不同國家都要重新搶購，本
港準備工作可能要超過２個月。

＊校長料高小學生打針誘因較大＊

　　對於本港疫苗顧問專家委員會專家預計，５至１１歲兒童有機會在一至兩個月後接種新冠疫
苗。資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，訊息令人鼓舞，但最終接種與否仍取決於家長，認為
５、６年級學生的家長，為了讓子女有更多學習時數，應付升中，接種疫苗的誘因比較大，但年
紀細學生的家長較多在觀察階段，亦有家長擔心兒童接種後出現心肌炎，目前難以預計未來有多
少小學，達到七成接種門檻可以恢復全日上課。（ｃｌ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情25/10/2021
【選舉改革】立法會選舉12.19舉行　投票時間縮短一小時
中國故事25/10/2021
《神州經脈》房地產稅殺到　煤價調查開啟　滬指收復三千六
財經熱話25/10/2021
【匯控業績】績靚兼回購　疊加大行唱好　匯控追得過？　
中國故事25/10/2021
中國房地產稅來了　熱點城市房價終於要跌了嗎？
財經熱話25/10/2021
【房地產稅】中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業　買得過？
專訪25/10/2021
【專訪】陶冬：聯儲局正邁向減少買債　加息時間或大大提前
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金