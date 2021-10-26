【新冠肺炎】衞生署：輸入確診威脅增加，專家明天開會討論第三針

《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，雖然本港新增新冠肺炎

確診個案處於低位，但海外輸入病例帶來的風險威脅愈來愈大，尤其是Ｄｅｌｔａ變異病毒株在

全球迅速傳播和可能出現更多變異病毒株，惟目前本地接種率（特別是長者）仍未理想，呼籲市

民盡快打針。



＊採與病毒共存策略國家，發病率急升＊



徐樂堅指，目前已有１９３個國家和地區向世衞報告出現Ｄｅｌｔａ變種，顯示相當流行。

而採與病毒共存策略國家，發病率明顯急劇上升。至於香港採取「外防輸入」策略，今年５月以

來，９５％個案屬輸入個案，本地確診則非常低。而過去４星期共有１３０宗輸入個案，當中約

８７％涉及Ｌ４５２Ｒ及Ｎ５０１Ｙ變異病毒，其中３４％涉及Ｄｅｌｔａ變種病毒，個案主要

來自菲律賓、巴基斯坦、印尼，亦有零星個案來自英國。



＊審核科興降低接種年齡門檻的數據＊



他表示，香港亦會密切留意新型「ＡＹ﹒４﹒２」Ｄｅｌｔａ變種病毒（俗稱Ｄｅｌｔａ

Ｐｌｕｓ病毒）個案發展，香港目前未有相關個案。他指，現正審視有關第三針的本地及海外數

據，疫苗專家組明天會開會討論。

科興１０月中向衞生署提交資料，建議將接種年齡門檻降至３歲。徐樂堅表示，現時正審核

有數據，會交疫苗專家委員會再審視，現時資料未交委員會評核。當局亦正研究是否修訂出院標

準。（ｃｌ）

