【香港政情】陳皓桓承認前年９﹒１５參與未經批准集結判囚３個月

《經濟通通訊社２６日專訊》前民陣召集人陳皓桓涉前年９月１５日港島遊行被加控明知而

參與未經批准集結，陳下午在東區裁判法院承認控罪，被判入獄３個月，當中２個月與其他案件

的刑期同期執行，陳即加監１個月，連同早前其他案件的刑期，共判囚２２個月。

陳皓桓承認前年９月１５日，參加一個被警方反對的港島遊行，裁判官將陳皓桓的３個月刑

期，其中兩個月與之前案件刑期同期執行，等同在現有２１個月刑期加監１個月。（ｃｌ）（ｚ

ｚ）

