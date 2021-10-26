【新冠肺炎】醫管局：以病人治療為先，寬鬆處理掃「安心出行」

《經濟通通訊社２６日專訊》醫管局要求下月１日起進入醫管局總部及公立醫院行政大樓的
人士，必須掃瞄「安心出行」二維碼。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，該局會彈
性處理，沒有智能電話的人可獲寬鬆處理。
李立業表示，一些１２歲以下小朋友、以及６５歲以上長者獲得豁免，相信已包括大部分未
必有智能電話的群組。如果一些情況下沒有智能電話，醫管局會寬鬆處理，並一定以病人能夠得
到醫療服務為優先。（ｃｌ）
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