【新冠肺炎】醫管局：以病人治療為先，寬鬆處理掃「安心出行」

《經濟通通訊社２６日專訊》醫管局要求下月１日起進入醫管局總部及公立醫院行政大樓的

人士，必須掃瞄「安心出行」二維碼。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，該局會彈

性處理，沒有智能電話的人可獲寬鬆處理。

李立業表示，一些１２歲以下小朋友、以及６５歲以上長者獲得豁免，相信已包括大部分未

必有智能電話的群組。如果一些情況下沒有智能電話，醫管局會寬鬆處理，並一定以病人能夠得

到醫療服務為優先。（ｃｌ）

