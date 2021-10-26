【企業盈喜】上海復旦（０１３８５）料９個月純利增２﹒６６倍

《經濟通通訊社２６日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，預期截

至９月３０日止９個月第三季度純利約３﹒８８億元人民幣，比對去年同期大幅增加約２﹒６６

倍。

該集團指，業績上升主因行業需求旺盛，下游客戶訂單增加，主要產品價格有不同程度提高

，促使營業收入增長及產品毛利率提升。

該集團將於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

