【企業盈喜】上海復旦（０１３８５）料９個月純利增２﹒６６倍

《經濟通通訊社２６日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，預期截
至９月３０日止９個月第三季度純利約３﹒８８億元人民幣，比對去年同期大幅增加約２﹒６６
倍。
該集團指，業績上升主因行業需求旺盛，下游客戶訂單增加，主要產品價格有不同程度提高
，促使營業收入增長及產品毛利率提升。
該集團將於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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