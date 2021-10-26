《神州民企》山水水泥（０６９１）９個月賺１８億人幣，降２３％

《經濟通通訊社２６日專訊》山水水泥（００６９１）公布，截至９月３０日止９個月純利

約１７﹒８億元（人民幣．下同），同比下降約２３﹒６４％。

該集團指，經營收入約１７５﹒７２億元，同比下降１４﹒７６％，毛利約４７﹒９１億元

，跌５﹒６％，且其他淨收入減逾２﹒７億元。於９月底淨資產約１５１億元，同比下降１４﹒

８１％。（ｗｈ）



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