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26/10/2021 08:05

《神州民企》山水水泥（０６９１）９個月賺１８億人幣，降２３％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》山水水泥（００６９１）公布，截至９月３０日止９個月純利
約１７﹒８億元（人民幣．下同），同比下降約２３﹒６４％。
　　該集團指，經營收入約１７５﹒７２億元，同比下降１４﹒７６％，毛利約４７﹒９１億元
，跌５﹒６％，且其他淨收入減逾２﹒７億元。於９月底淨資產約１５１億元，同比下降１４﹒
８１％。（ｗｈ）
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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