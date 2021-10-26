《日入而息》政府將取消大部分免檢疫群組，萬洲首三季少賺１２％

《今天重點》

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林鄭稱任何組織若合法運作，毋須擔心受國安法影響；責

成選管會執行改善工作辦好立法會選舉

林鄭稱將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關

據報中國敦促恒大（０３３３３）許家印動用個人身家償

付債務

萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整前純利跌

１１﹒８％

本港９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期

港府延長八達通用戶拍卡領取消費券期限至明年９月底

國務院表示積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車

；國務院發碳達峰行動方案，全面推進

風電、太陽能發展

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《即日市況》

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恒指低收９３點報２６０３８，科指跌９０點報６６５４

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《深滬股市》

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滬指跌０﹒３％失三千六，房產稅打擊內房家電家品股

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《美元匯價》

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美匯由技術走勢主導，日圓仍然是易跌難升

歐元最新報１﹒１６２３╱２６，日圓最新報１１３﹒９４╱９５

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《公司業績》

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分析料港交所第三季盈利跌近５％，投資收益或下滑

萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整前純利跌１１﹒８％

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《公司資訊》

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嗶哩嗶哩（０９６２６）投資內地民營新聞時評網站「觀

察者網」

騰訊（００７００）證實制片人張萌涉案，已移交司法機

關

百本醫護（０２２９３）出售２﹒２萬金衡錢非實體黃金

，錄收益８６萬元

當代置業（０１１０７）工作沒達預期致違約，冀資產重

組引入戰投

工銀亞洲表示首周業務表現理想，開戶數以「北向通」居

多

交銀國際附屬公司簽訂第五份認購協議，涉３０２１萬美

元

匯控（００００５）委託大摩今日起至明年４月回購總值

最多２０億美元普通股；匯豐夥麥當勞推信用卡簽帳優惠

，指定日子享免費套餐回贈

火幣科技（０１６１１）旗下香港信託資產託管規模突破

２０億美元

Ｒｉｍｂａｃｏ（０１９５３）已成功重續ＣＩＤＢ牌照

維達國際（０３３３１）副主席余毅昉昨增持１０萬股

路勁（０１０９８）首三季銷售按年升３８％至４８４億

元人民幣

富智康（０２０３８）集團內部注資及收購手機研發銷售

商富智捷

長實（０１１１３）＃ＬＹＯＳ４８小時內開價，定價參

考全港都會區

歐舒丹（００９７３）第二季度整體銷售額升１３﹒３％

，上半年升１７﹒６％

港鐵（０００６６）九龍站至奧運站鐵路設施附近地基工

程獲准復工

工行（０１３９８）擬未來五年為能源領域提供３萬億元

意向性融資

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）與創達控股簽訂戰略合作協議

深圳國際（００１５２）獲准發行不超過１００億元人民

幣公司債券

拉夏貝爾（０６１１６）與紅愛實業股份成立合資公司拓

展產業布局

保利置業（００１１９）張炳南辭任主席一職，万宇清接

任

中石化冠德（００９３４）聯席公司秘書黎瀛洲辭世

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《神州民企》

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中國升海（０１６７６）擬斥不逾３０００萬收購線上電

子產品銷售商５１％股權

中關村科技租賃（０１６０１）發行第一期資產支持票據

，總額為９﹒９億人民幣

同道獵聘（０６１００）主席戴科彬增持７４﹒３萬股

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《中國要聞》

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內地禽流感病例增加，專家指病毒或變異為更高傳染性

上海將打造升級版國際航運中心

中國電氣裝備集團在滬成立

珠海隧道透水事故調查報告：副市長等２７人被問責

二手車出口國別指南發布，商務部表示未來發展前景可期

深圳表示協助境外上市獨角獸企業回歸，支持國資參股項

目

人行續２０００億逆回購，淨投放１９００億元

內地明年五一假期連休５日，春節及國慶放假７日

前三季度上海ＧＤＰ同比增９﹒８％，與全國持平

隔離期結束孟晚舟返華為上班，恰逢任正非７７歲生日

民企存款遭疑似國企質押，渤海銀行曝重大合規風險

乘聯會表示動力電池原材料上漲暫不會傳導至整車消費端

銀保監支持保險中介機構在滬從事再保險業務

十四五電商規劃表示目標２０２５年交易額４６萬億元人

民幣

中國石化供暖季計劃向市場供天然氣２７０億立方米

商務部表示細化反壟斷反不正當競爭規則，健全行業標準

前三季長三角地區人民幣貸款同比多增３０６９億元

外匯局上海分局排摸房企境外債到期情況

國務院表示積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車

；國務院發碳達峰行動方案，全面推進風電、太陽能發展

網信辦修訂互聯網帳號管理規定，註冊需真實身份信息

發改委研究建立煤炭市場價格形成機制，確保煤價穩定；

發改委組織電網企業代理購電，健全市場化購電方式

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《寶島快訊》

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台股升０﹒８％返萬七，中方不滿台美商討參加聯合國

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《其他消息》

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教聯會表示逾五成半受訪學校稱欠缺國安教育資源

林鄭稱任何組織若合法運作，毋須擔心受國安法影響；責

成選管會執行改善工作辦好立法會選舉

鄭若驊稱逾２０００名教師已參加「鞏固法治」計劃

許正宇稱證監會與港交所研究區域碳交易中心，料未來數

月公布結果

陳帆稱機管局擬在東莞設香港國際機場物流園

大律師公會主席表示原則上支持修改法援制度建議

本港９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期

土地及公司查冊須實名，記協表示極度失望

積金局主席表示積金易２０２５年初將可全面運作

屋宇署８月批出１５份建築圖則及１５份入伙紙

深股通額度全日用４０億元，外資連續六個交易日淨流入

；滬股通額度全日流走４９００萬元，陸股通淨流入８億

元

海茵莊園加推１５６伙，折實入場費３８８﹒８萬元

渣打調查指港人對可持續投資興趣升至新高

證監會終身禁止劉天佑重投業界

金管局呼籲市民對Ｓｔａｔｔｕｎｇ Ｂａｎｋ相關網站

提高警覺

行政會議決定將支聯會從公司登記冊中剔除

港府延長八達通用戶拍卡領取消費券期限至明年９月底

富達國際表示互聯互通下投資機遇多，帶動資金流向香港

陳皓桓承認前年９﹒１５參與未經批准集結判囚３個月

市建局邀請３４家發展商及財團入標土瓜灣鴻福街項目

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《大國博弈》

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劉鶴與耶倫通話，表達對美國取消加徵關稅制裁的關切

拜登４年來首次出席東盟視像會議，分析指為反制中國

美國財政部聲明：耶倫向劉鶴提出「關切的問題」

駐美使館表示已就美台有關台灣參與聯合國的討論提交涉

外交部表示美方做法令人質疑核潛艇南海撞擊事件真相

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《房地產稅》

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大和料改革試點將擴至更多城市，維持行業評級中性

房地產稅徵收細則滿天飛，深圳住建局稱網傳方案不實

星展料房產稅稅率不會過高，先在試點觀察及研究

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《新冠肺炎》

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本港新增３宗輸入確診，２患者帶變種病毒

中國今年已向１０６國、４組織提供逾１５億劑疫苗

林鄭稱將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關

美國政府公布入境新規，下月８日起須接種認可疫苗

邱騰華稱考慮收緊內地設廠港商返港豁免檢疫安排

陳智思稱若外地感染率下降，或可縮減入境檢疫日數

「加強針」開打，珠海優先為３類人士接種第三針疫苗

內蒙古本土確診近破百，額濟納旗委書記陳占雲被罷免

崔俊明稱研究顯示兒童接種復必泰成效與成年人相若

衞生署接科興更改疫苗適用至３歲或以上，交專家審批；輸入確診威脅增加，專家明天開會討論

第三針

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