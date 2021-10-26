《日入而息》政府將取消大部分免檢疫群組，萬洲首三季少賺１２％

《今天重點》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林鄭稱任何組織若合法運作，毋須擔心受國安法影響；責
成選管會執行改善工作辦好立法會選舉
林鄭稱將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關
據報中國敦促恒大（０３３３３）許家印動用個人身家償
付債務
萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整前純利跌
１１﹒８％
本港９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期
港府延長八達通用戶拍卡領取消費券期限至明年９月底
國務院表示積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車
；國務院發碳達峰行動方案，全面推進
風電、太陽能發展
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《即日市況》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒指低收９３點報２６０３８，科指跌９０點報６６５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《深滬股市》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬指跌０﹒３％失三千六，房產稅打擊內房家電家品股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元匯價》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美匯由技術走勢主導，日圓仍然是易跌難升
歐元最新報１﹒１６２３╱２６，日圓最新報１１３﹒９４╱９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
分析料港交所第三季盈利跌近５％，投資收益或下滑
萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整前純利跌１１﹒８％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
嗶哩嗶哩（０９６２６）投資內地民營新聞時評網站「觀
察者網」
騰訊（００７００）證實制片人張萌涉案，已移交司法機
關
百本醫護（０２２９３）出售２﹒２萬金衡錢非實體黃金
，錄收益８６萬元
當代置業（０１１０７）工作沒達預期致違約，冀資產重
組引入戰投
工銀亞洲表示首周業務表現理想，開戶數以「北向通」居
多
交銀國際附屬公司簽訂第五份認購協議，涉３０２１萬美
元
匯控（００００５）委託大摩今日起至明年４月回購總值
最多２０億美元普通股；匯豐夥麥當勞推信用卡簽帳優惠
，指定日子享免費套餐回贈
火幣科技（０１６１１）旗下香港信託資產託管規模突破
２０億美元
Ｒｉｍｂａｃｏ（０１９５３）已成功重續ＣＩＤＢ牌照
維達國際（０３３３１）副主席余毅昉昨增持１０萬股
路勁（０１０９８）首三季銷售按年升３８％至４８４億
元人民幣
富智康（０２０３８）集團內部注資及收購手機研發銷售
商富智捷
長實（０１１１３）＃ＬＹＯＳ４８小時內開價，定價參
考全港都會區
歐舒丹（００９７３）第二季度整體銷售額升１３﹒３％
，上半年升１７﹒６％
港鐵（０００６６）九龍站至奧運站鐵路設施附近地基工
程獲准復工
工行（０１３９８）擬未來五年為能源領域提供３萬億元
意向性融資
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國電力（０２３８０）與創達控股簽訂戰略合作協議
深圳國際（００１５２）獲准發行不超過１００億元人民
幣公司債券
拉夏貝爾（０６１１６）與紅愛實業股份成立合資公司拓
展產業布局
保利置業（００１１９）張炳南辭任主席一職，万宇清接
任
中石化冠德（００９３４）聯席公司秘書黎瀛洲辭世
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國升海（０１６７６）擬斥不逾３０００萬收購線上電
子產品銷售商５１％股權
中關村科技租賃（０１６０１）發行第一期資產支持票據
，總額為９﹒９億人民幣
同道獵聘（０６１００）主席戴科彬增持７４﹒３萬股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
內地禽流感病例增加，專家指病毒或變異為更高傳染性
上海將打造升級版國際航運中心
中國電氣裝備集團在滬成立
珠海隧道透水事故調查報告：副市長等２７人被問責
二手車出口國別指南發布，商務部表示未來發展前景可期
深圳表示協助境外上市獨角獸企業回歸，支持國資參股項
目
人行續２０００億逆回購，淨投放１９００億元
內地明年五一假期連休５日，春節及國慶放假７日
前三季度上海ＧＤＰ同比增９﹒８％，與全國持平
隔離期結束孟晚舟返華為上班，恰逢任正非７７歲生日
民企存款遭疑似國企質押，渤海銀行曝重大合規風險
乘聯會表示動力電池原材料上漲暫不會傳導至整車消費端
銀保監支持保險中介機構在滬從事再保險業務
十四五電商規劃表示目標２０２５年交易額４６萬億元人
民幣
中國石化供暖季計劃向市場供天然氣２７０億立方米
商務部表示細化反壟斷反不正當競爭規則，健全行業標準
前三季長三角地區人民幣貸款同比多增３０６９億元
外匯局上海分局排摸房企境外債到期情況
國務院表示積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車
；國務院發碳達峰行動方案，全面推進風電、太陽能發展
網信辦修訂互聯網帳號管理規定，註冊需真實身份信息
發改委研究建立煤炭市場價格形成機制，確保煤價穩定；
發改委組織電網企業代理購電，健全市場化購電方式
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島快訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股升０﹒８％返萬七，中方不滿台美商討參加聯合國
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
教聯會表示逾五成半受訪學校稱欠缺國安教育資源
林鄭稱任何組織若合法運作，毋須擔心受國安法影響；責
成選管會執行改善工作辦好立法會選舉
鄭若驊稱逾２０００名教師已參加「鞏固法治」計劃
許正宇稱證監會與港交所研究區域碳交易中心，料未來數
月公布結果
陳帆稱機管局擬在東莞設香港國際機場物流園
大律師公會主席表示原則上支持修改法援制度建議
本港９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期
土地及公司查冊須實名，記協表示極度失望
積金局主席表示積金易２０２５年初將可全面運作
屋宇署８月批出１５份建築圖則及１５份入伙紙
深股通額度全日用４０億元，外資連續六個交易日淨流入
；滬股通額度全日流走４９００萬元，陸股通淨流入８億
元
海茵莊園加推１５６伙，折實入場費３８８﹒８萬元
渣打調查指港人對可持續投資興趣升至新高
證監會終身禁止劉天佑重投業界
金管局呼籲市民對Ｓｔａｔｔｕｎｇ Ｂａｎｋ相關網站
提高警覺
行政會議決定將支聯會從公司登記冊中剔除
港府延長八達通用戶拍卡領取消費券期限至明年９月底
富達國際表示互聯互通下投資機遇多，帶動資金流向香港
陳皓桓承認前年９﹒１５參與未經批准集結判囚３個月
市建局邀請３４家發展商及財團入標土瓜灣鴻福街項目
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
劉鶴與耶倫通話，表達對美國取消加徵關稅制裁的關切
拜登４年來首次出席東盟視像會議，分析指為反制中國
美國財政部聲明：耶倫向劉鶴提出「關切的問題」
駐美使館表示已就美台有關台灣參與聯合國的討論提交涉
外交部表示美方做法令人質疑核潛艇南海撞擊事件真相
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《房地產稅》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大和料改革試點將擴至更多城市，維持行業評級中性
房地產稅徵收細則滿天飛，深圳住建局稱網傳方案不實
星展料房產稅稅率不會過高，先在試點觀察及研究
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增３宗輸入確診，２患者帶變種病毒
中國今年已向１０６國、４組織提供逾１５億劑疫苗
林鄭稱將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關
美國政府公布入境新規，下月８日起須接種認可疫苗
邱騰華稱考慮收緊內地設廠港商返港豁免檢疫安排
陳智思稱若外地感染率下降，或可縮減入境檢疫日數
「加強針」開打，珠海優先為３類人士接種第三針疫苗
內蒙古本土確診近破百，額濟納旗委書記陳占雲被罷免
崔俊明稱研究顯示兒童接種復必泰成效與成年人相若
衞生署接科興更改疫苗適用至３歲或以上，交專家審批；輸入確診威脅增加，專家明天開會討論
第三針
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動