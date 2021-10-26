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即市新聞

26/10/2021 19:18

《日入而息》政府將取消大部分免檢疫群組，萬洲首三季少賺１２％

　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　林鄭稱任何組織若合法運作，毋須擔心受國安法影響；責
　　成選管會執行改善工作辦好立法會選舉　　　　　　　　
　　林鄭稱將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關　　
　　據報中國敦促恒大（０３３３３）許家印動用個人身家償
　　付債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整前純利跌
　　１１﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　本港９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期　　　
　　港府延長八達通用戶拍卡領取消費券期限至明年９月底　
　　國務院表示積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車
　　；國務院發碳達峰行動方案，全面推進　　　　　　　　
　　風電、太陽能發展　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收９３點報２６０３８，科指跌９０點報６６５４
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指跌０﹒３％失三千六，房產稅打擊內房家電家品股
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯由技術走勢主導，日圓仍然是易跌難升　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１６２３╱２６，日圓最新報１１３﹒９４╱９５
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　分析料港交所第三季盈利跌近５％，投資收益或下滑　　　　　　　
　　萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整前純利跌１１﹒８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　嗶哩嗶哩（０９６２６）投資內地民營新聞時評網站「觀
　　察者網」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）證實制片人張萌涉案，已移交司法機
　　關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　百本醫護（０２２９３）出售２﹒２萬金衡錢非實體黃金
　　，錄收益８６萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　當代置業（０１１０７）工作沒達預期致違約，冀資產重
　　組引入戰投　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工銀亞洲表示首周業務表現理想，開戶數以「北向通」居
　　多　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　交銀國際附屬公司簽訂第五份認購協議，涉３０２１萬美
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）委託大摩今日起至明年４月回購總值
　　最多２０億美元普通股；匯豐夥麥當勞推信用卡簽帳優惠
　　，指定日子享免費套餐回贈　　　　　　　　　　　　　
　　火幣科技（０１６１１）旗下香港信託資產託管規模突破
　　２０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｒｉｍｂａｃｏ（０１９５３）已成功重續ＣＩＤＢ牌照
　　維達國際（０３３３１）副主席余毅昉昨增持１０萬股　
　　路勁（０１０９８）首三季銷售按年升３８％至４８４億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富智康（０２０３８）集團內部注資及收購手機研發銷售
　　商富智捷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　長實（０１１１３）＃ＬＹＯＳ４８小時內開價，定價參
　　考全港都會區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐舒丹（００９７３）第二季度整體銷售額升１３﹒３％
　　，上半年升１７﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　
　　港鐵（０００６６）九龍站至奧運站鐵路設施附近地基工
　　程獲准復工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工行（０１３９８）擬未來五年為能源領域提供３萬億元
　　意向性融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國電力（０２３８０）與創達控股簽訂戰略合作協議　
　　深圳國際（００１５２）獲准發行不超過１００億元人民
　　幣公司債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　拉夏貝爾（０６１１６）與紅愛實業股份成立合資公司拓
　　展產業布局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保利置業（００１１９）張炳南辭任主席一職，万宇清接
　　任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中石化冠德（００９３４）聯席公司秘書黎瀛洲辭世　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國升海（０１６７６）擬斥不逾３０００萬收購線上電
　　子產品銷售商５１％股權　　　　　　　　　　　　　　
　　中關村科技租賃（０１６０１）發行第一期資產支持票據
　　，總額為９﹒９億人民幣　　　　　　　　　　　　　　
　　同道獵聘（０６１００）主席戴科彬增持７４﹒３萬股　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　內地禽流感病例增加，專家指病毒或變異為更高傳染性　
　　上海將打造升級版國際航運中心　　　　　　　　　　　
　　中國電氣裝備集團在滬成立　　　　　　　　　　　　　
　　珠海隧道透水事故調查報告：副市長等２７人被問責　　
　　二手車出口國別指南發布，商務部表示未來發展前景可期
　　深圳表示協助境外上市獨角獸企業回歸，支持國資參股項
　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　人行續２０００億逆回購，淨投放１９００億元　　　　
　　內地明年五一假期連休５日，春節及國慶放假７日　　　
　　前三季度上海ＧＤＰ同比增９﹒８％，與全國持平　　　
　　隔離期結束孟晚舟返華為上班，恰逢任正非７７歲生日　
　　民企存款遭疑似國企質押，渤海銀行曝重大合規風險　　
　　乘聯會表示動力電池原材料上漲暫不會傳導至整車消費端
　　銀保監支持保險中介機構在滬從事再保險業務　　　　　
　　十四五電商規劃表示目標２０２５年交易額４６萬億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國石化供暖季計劃向市場供天然氣２７０億立方米　　
　　商務部表示細化反壟斷反不正當競爭規則，健全行業標準
　　前三季長三角地區人民幣貸款同比多增３０６９億元　　
　　外匯局上海分局排摸房企境外債到期情況　　　　　　　
　　國務院表示積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車
　　；國務院發碳達峰行動方案，全面推進風電、太陽能發展
　　網信辦修訂互聯網帳號管理規定，註冊需真實身份信息　
　　發改委研究建立煤炭市場價格形成機制，確保煤價穩定；
　　發改委組織電網企業代理購電，健全市場化購電方式　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股升０﹒８％返萬七，中方不滿台美商討參加聯合國　
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　教聯會表示逾五成半受訪學校稱欠缺國安教育資源　　　
　　林鄭稱任何組織若合法運作，毋須擔心受國安法影響；責
　　成選管會執行改善工作辦好立法會選舉　　　　　　　　
　　鄭若驊稱逾２０００名教師已參加「鞏固法治」計劃　　
　　許正宇稱證監會與港交所研究區域碳交易中心，料未來數
　　月公布結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　陳帆稱機管局擬在東莞設香港國際機場物流園　　　　　
　　大律師公會主席表示原則上支持修改法援制度建議　　　
　　本港９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期　　　
　　土地及公司查冊須實名，記協表示極度失望　　　　　　
　　積金局主席表示積金易２０２５年初將可全面運作　　　
　　屋宇署８月批出１５份建築圖則及１５份入伙紙　　　　
　　深股通額度全日用４０億元，外資連續六個交易日淨流入
　　；滬股通額度全日流走４９００萬元，陸股通淨流入８億
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　海茵莊園加推１５６伙，折實入場費３８８﹒８萬元　　
　　渣打調查指港人對可持續投資興趣升至新高　　　　　　
　　證監會終身禁止劉天佑重投業界　　　　　　　　　　　
　　金管局呼籲市民對Ｓｔａｔｔｕｎｇ　Ｂａｎｋ相關網站
　　提高警覺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　行政會議決定將支聯會從公司登記冊中剔除　　　　　　
　　港府延長八達通用戶拍卡領取消費券期限至明年９月底　
　　富達國際表示互聯互通下投資機遇多，帶動資金流向香港
　　陳皓桓承認前年９﹒１５參與未經批准集結判囚３個月　
　　市建局邀請３４家發展商及財團入標土瓜灣鴻福街項目　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　劉鶴與耶倫通話，表達對美國取消加徵關稅制裁的關切　
　　拜登４年來首次出席東盟視像會議，分析指為反制中國　
　　美國財政部聲明：耶倫向劉鶴提出「關切的問題」　　　
　　駐美使館表示已就美台有關台灣參與聯合國的討論提交涉
　　外交部表示美方做法令人質疑核潛艇南海撞擊事件真相　
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　　　　　　　　　　　《房地產稅》　
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　　大和料改革試點將擴至更多城市，維持行業評級中性　
　　房地產稅徵收細則滿天飛，深圳住建局稱網傳方案不實
　　星展料房產稅稅率不會過高，先在試點觀察及研究　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增３宗輸入確診，２患者帶變種病毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國今年已向１０６國、４組織提供逾１５億劑疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國政府公布入境新規，下月８日起須接種認可疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邱騰華稱考慮收緊內地設廠港商返港豁免檢疫安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳智思稱若外地感染率下降，或可縮減入境檢疫日數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「加強針」開打，珠海優先為３類人士接種第三針疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內蒙古本土確診近破百，額濟納旗委書記陳占雲被罷免　　　　　　　　　　　　　　　　　　
崔俊明稱研究顯示兒童接種復必泰成效與成年人相若　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衞生署接科興更改疫苗適用至３歲或以上，交專家審批；輸入確診威脅增加，專家明天開會討論
第三針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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