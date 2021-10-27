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即市新聞

27/10/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》比亞迪股份破頂急升的教訓

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。自８月６日起，比亞迪股份（０１２１１）於２９５﹒００
元呈現很大的阻力。其後股價反覆下跌至上月２１日的２３２﹒６０元，才有力回升。跟據波浪
理論，當時若股價不能升越２９５﹒００元，後市多會顯著再跌。因此，部分市場人士與不少散
戶都於２５０﹒００元水平之上開始沽貨離場，因而錯過了其後的巨大升幅。對技術分析一知半
解者更如常在於本月１２日股價觸及日線圖保歷力通道頂部時開始沽貨。
　　當日通道頂部位於２６１﹒６２元，再次證明，這種簡單的保歷加通道分析法完全經不起考
驗，大家很容易便可自行找出大量例子。另一方面，若利用波浪理論作分析，正如筆者早前所警
告，只要２９５﹒００元出現一個或以上價位的做價，短期升浪便可獲確認，後市仍會有可觀的
升幅，令過早沽貨計數者大感後悔。事實上，於２９５﹒００元關口被升越後，股價至今曾升抵
３２９﹒６０元，再升幅度逾一成。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音：ｐａｔｒｅ
ｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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