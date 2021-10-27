《缸邊隨筆－石鏡泉》華為

《缸邊隨筆》華為剛於１０月２２日又辦了個２０２１（Ｔｏｇｅｔｈｅｒ）的鴻蒙生態夥

伴會，這個每年一度的鴻蒙生態會，對世界ＡＩ業，意義極大，對中國甩離美國的技術禁制，更

有意義。



甚麼是鴻蒙生態？



請先看兩個視頻，這兩個視頻於２０２０年９月１５日，筆者的《華為﹒鴻蒙》一文中有介

紹過，但如不對這方面有個基礎認識，下面的文段，就不好理解了。



建立一個操作系統，要有幾個必要的發展階段：



（１）有軟硬件；



（２）應用這些軟硬件；



（３）要很多很多人在不同的場合下用這些軟硬件，行內話是：生態系統；



（４）這個生態系統要有極強的生命力，即是要以市場導向，是要方便用、易用，有不善就

改，止於至善；



（５）擴大生態系統的應用範圍，要如打仗般攻城掠地，佔領（即服務）一切可應用的範圍

。



鴻蒙２０１２年起，已立足開放和萬物互聯，這方面領先了只稱霸於手機的安卓和ｉＯＳ系

統。甚麼是萬物互聯？一個電話，可以操控你家中的家電、辦公室的電子設備、工廠的生產線、

自動汽車駕駛、手表上個人的健康偵測功能。華為目前有逾８００家的家電商與他們合作去開發

更多的應用程式生態系統。



２０２０年９月１０日，華為的消費者業務ＣＥＯ余承東在報告會上講當年１２月，鴻蒙２

﹒０就會應用在華為手機上。但亦由明年初起，逐步開放鴻蒙的Ｓｏｕｒｃｅｃｏｄｅ予全球開

發者。２０２１年１０月就全公開了，華為不拿專利費，美國人就拿，是華為懵了？當然不，你

要彎道超車，就要在最快、最短時間內，有多過萬七樣的應用程式，能在智能手機、手表、平板

電腦、筆記本電腦、智慧屏電視、耳機、車、輪、家電、醫療器械、零售、服務業、金融業等各

方各面特別是在兼容安卓、ＷＥＢ都可用上這鴻蒙系統，那才可穩佔江山一隅。



當華為這個鴻蒙系統站穩江山後，又當中國的半導體業能做出自己的芯片，可以造５Ｇ、６

Ｇ機後，華為應才會重回硬件市場，那時才是華為鳳凰浴火重生日，當然世事常變，華為也不一

定要重回手機市場的。因為製造硬件一直不是華為或任正非那杯茶，所以特朗普以為不給５Ｇ茶

杯可以渴死華為，是摸不到任正非預則立的預，是預甚麼？



華為不造５Ｇ手機了，怎可以檢測發展鴻蒙，不就是沒有大數據了嗎？



三星手機是用三星的操作平台嗎？不是，是用安卓，故華為一開波就是要讓鴻蒙兼容安卓，

只要鴻蒙的功能不亞於安卓，以至超越安卓，就會三星手機、小米手機也裝鴻蒙，華為就可以有

大數據來改善、提升鴻蒙的系統了。



鴻蒙系統有甚麼好？其一是華為手機的照相功能是頂呱呱的，因此鴻蒙處理相片的功能是不

弱的，可以把你的相變成立體３Ｄ，好東西，你用不用？



當然，華為這條鴻蒙路是不易的，「鴻蒙」就是天地初開，盤古在崑崙山開天闢地之時，世

界仍是一團混沌的元氣。《秦併六國平話》卷上：「鴻蒙肇判，風氣始開」，作為中國人，希望

在三、五年後，華為的「鴻蒙」能開５Ｇ、６Ｇ、萬物互聯之風氣。



＊鴻蒙已連接逾１﹒５億設備＊



一年過去了，華為的鴻蒙行出了條甚麼樣的路？



鴻蒙系統已在超過１﹒５億部智能手機、平板、手表、智慧屏等設備上應用了，成為萬物智

聯時代的底座。鴻蒙智能座艙，亦於２０２１年４月面世。



２０２１年４月１７日，首款Ｈｕａｗｅｉ Ｉｎｓｉｄｅ智能豪華純電轎車北汽阿爾法Ｓ

（華為ＨＩ版）在上海發布，採用華為快充技術，充電１０分鐘，續航１９７公里，其智能座艙

搭載鴻蒙ＯＳ操作系統。



華為要持續加大對汽車行業的投入，今年在研發上的投資將達１０億美元，未來每年保持

３０％左右增長，研發團隊超過５０００人，其中自動駕駛團隊超過２０００人，華為發布五個

新產品，涵蓋智能座艙、計算平台、雷達、自動駕駛開放平台和熱管理系統。



與蘋果、小米 （０１８１０） 造整車不同，華為始終明確，不造整車，而是幫助車企造

好車，而在如何幫助車企造好車上，華為目標非常明確，即抓住未來汽車智能化發展大勢，造一

個「駕駛員」出來，有了駕駛員，車輛可以不依賴５Ｇ或者５﹒５Ｇ而實現自動駕駛。



徐直軍表示，華為從２０１２年開始進行汽車相關研究，２０１２年成立了車聯網實驗室。

那時候還沒有自動駕駛的概念，只有電動汽車的概念。隨著不斷演進，才有了智能汽車和自動駕

駛的概念。華為也逐漸明確了自己要做駕駛員。



「我們和日本、德國、中國很多大型車廠都談過，發現他們需要的不是華為這個品牌的車，

而是華為的ＩＣＴ軟件能力，能夠幫助他們造好車，賣好車。」徐直軍說。２０１８年，華為就

明確了「華為不造車，幫助車企造好車」的策略，這個決策到現在一直沒有改變。



徐直軍透露，華為目前選擇了三家車企作為合作夥伴，打造三個子品牌，北汽今年四季度開

始推出一系列車型；長安和廣汽的子品牌的名稱尚未確定，但與廣汽合作的Ｌ４級智能駕駛汽車

計劃在２０２４年推出。



華為近期公布了多項自動駕駛領域的技術專利。３月９日，華為公開兩項自動駕駛領域專利

，分別名為「自動駕駛車輛的人車交互的方法、自動駕駛系統」及「一種車道線信息的確定方法

及裝置」。４月９日公開一項名為「基於隔空手勢的控制方法、裝置及系統」的發明專利，公布

號ＣＮ１１２６３９６８９Ａ，申請日期為２０２０年４月。



據國家知識產權局網站，華為自２０１７年開始申請與自動駕駛相關的專利技術，從

２０１７年到２０２０年，華為在自動駕駛領域的專利技術共達４９項。



華為２０２１年開發者大會聚焦於其ＯＳ系統、智能家居、智慧辦公、ＨＭＳ Ｃｏｒｅ等

，其中的全屋智能戰略。



今年４月３０日蘇寧中華第一店開業，是以「蘇寧全球首個智能體驗中心」作展示，由於有

關資料有版權，筆者不能轉載，只好給大家個ＱＲ Ｃｏｄｅ，有興趣可上線看看。



華為不上市，投資者買不到。２０１９年中國智能家居市場出貨量已突破２億台，而製造業

包括有海爾智家 （０６６９０） 和Ａ股的格力（深：０００６５１）。



今年１０月１５日，摩通增持海爾智家３９４﹒３７萬股，涉資１﹒０７億港元，增持後，

摩通持股由８﹒９７％上升至９﹒１１％。



原來投資者是可以曲線被華為帶挈的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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