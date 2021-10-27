《專家之言－何志銘》港股受內地房產稅困擾，惟仍偏樂觀反覆試頂

《專家之言》昨恒指高開１０２點，見過２６２３４點後，隨即掉頭向下插，中國擬推房產

稅試點期限長達五年，內房板塊午後跌幅擴大拖累恒指表現，午後曾跌２２６點一度低見

２５９０５點，幸尾市跌幅收窄指數險守２６０００點水平，全日跌９３點或０﹒３６％，收

２６０３８點，主板股票的升跌比率為１５比２６，下跌股份１０８１隻，恒指成分股２４隻股

份上升，下跌股份３５隻，升跌比率為４０比５８。國指跌６２點或０﹒６７％，收９２５９點

，恒生科技指數跌９０點或１﹒３４％，收６６５４點。大市全日成交總額１１３９﹒８９億元

，滬港通南下交易淨流出９﹒９４億元人民幣，深港通南下交易淨流入４﹒９４億元人民幣。



＊市場漸消化鮑威爾減買債言論，聚焦眾藍籌陸續公布季績＊



外圍數據方面，美國將公布９月耐用品訂單，料由１﹒８％逆轉至下滑１％，９月批發庫存

月率料由１﹒２％降至１％。日本央行一連兩日舉行貨幣政策會議，加拿大央行發布利率決議與

貨幣政策報告等。市場漸消化美國聯儲局主席鮑威爾「是時候」縮減買債的言論後，現時聚焦眾

多大藍籌及科企本周陸續公布季績及前景指引。回至港股方面，鑑於內地房產稅試行，預計相關

消息會持續困擾市場，按目前情況而言大市近日似向樂觀方向走，預期恒指繼續反覆上望前頂位

２６５６０點。

《獨立股評人 何志銘》



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