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即市新聞

27/10/2021 09:05

《專家之言－何志銘》港股受內地房產稅困擾，惟仍偏樂觀反覆試頂

　　《專家之言》昨恒指高開１０２點，見過２６２３４點後，隨即掉頭向下插，中國擬推房產
稅試點期限長達五年，內房板塊午後跌幅擴大拖累恒指表現，午後曾跌２２６點一度低見
２５９０５點，幸尾市跌幅收窄指數險守２６０００點水平，全日跌９３點或０﹒３６％，收
２６０３８點，主板股票的升跌比率為１５比２６，下跌股份１０８１隻，恒指成分股２４隻股
份上升，下跌股份３５隻，升跌比率為４０比５８。國指跌６２點或０﹒６７％，收９２５９點
，恒生科技指數跌９０點或１﹒３４％，收６６５４點。大市全日成交總額１１３９﹒８９億元
，滬港通南下交易淨流出９﹒９４億元人民幣，深港通南下交易淨流入４﹒９４億元人民幣。

＊市場漸消化鮑威爾減買債言論，聚焦眾藍籌陸續公布季績＊

　　外圍數據方面，美國將公布９月耐用品訂單，料由１﹒８％逆轉至下滑１％，９月批發庫存
月率料由１﹒２％降至１％。日本央行一連兩日舉行貨幣政策會議，加拿大央行發布利率決議與
貨幣政策報告等。市場漸消化美國聯儲局主席鮑威爾「是時候」縮減買債的言論後，現時聚焦眾
多大藍籌及科企本周陸續公布季績及前景指引。回至港股方面，鑑於內地房產稅試行，預計相關
消息會持續困擾市場，按目前情況而言大市近日似向樂觀方向走，預期恒指繼續反覆上望前頂位
２６５６０點。
《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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