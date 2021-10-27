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即市新聞

27/10/2021 10:15

【科技股失威】騰訊將推新遊戲，北水悄然淨托逾億，近五日首次

　　《經濟通通訊社記者梁凱菱２７日報道》隔晚美國部分大型科技股下挫，中概股更大跌。觀
乎騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）等ＡＤＲ表現，已心知不妙。雖然騰訊一度挫
３％，惟北水卻悄然起動，暫托約１﹒７億元。當中，上海北水券商為淨被動買入券商首位，為
近五個交易日以來，首見北水券商登上此位置。北水托騰訊，疊加《王者榮耀》即將推出新遊戲
，事非巧合？

＊阿里資金流向最佳，北水反方向托騰訊＊

　　隔晚ＡＴＭＪ的ＡＤＲ全線挫逾３％，四隻港股今日早市初段表現略較差，最大跌幅有３－
５％。不過，觀乎資金流向卻見端倪。
　　首先，大戶對四股部署分歧。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至早上１０：１０分，阿里
巴巴及騰訊均錄得資金淨主動買入，分別有１﹒５２億元及約７１００萬元。當中，阿里巴巴更
是現貨主板市場上，資金淨主動買入最多股份；淨掃貨規模佔成交金額１４％，不容看輕。相反
，美團及京東則錄得資金淨主動賣出，美團被淨質貨規模更是現貨主板上最大。
　　其次，單計標準自動對盤交易，大戶，即單宗成交金額２００萬元或以上的主動買沽比率，
同樣是阿里巴巴的最理想，達６４：３６，意即大戶買家入市態度比沽家更積極。
　　雖然騰訊的大戶主動買沽比率不比阿里巴巴的理想，但其獲北水加持。據《經濟通ＨＶ２報
價系統》的大戶追蹤功能數據統計，上海北水券商－－中國投資信息淨被動買入騰訊１﹒２７億
元；深圳北水券商－－中國創盈市場服務則淨托４５０６萬元，為最近四個交易日以來首次雙雙
上榜。兩北水券商雖然上周四（２１日）均有淨被動買入騰訊，惟截至當日全日收市，淨托貨規
模僅１﹒１２億元。
　　值得留意的是，北水過去五個交易日淨賣出騰訊７﹒５７億元。當中，騰訊過去連續兩個交
易日均是北水淨賣出最多個股。不過，需留意，淨被動買賣統計數據與港交所收市後公布的淨買
入╱賣出數據不一。
　
　　　　　　　ＡＴＭＪ資金流向（截至早上１０：１０分）
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　　股份　（代號）　　　　大戶主動買沽比率　　　資金流向　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　６４　：　３６　＋　１﹒５２億元
　　騰訊　（００７００）　　　　５０　：　５０　＋　０﹒７１億元
　　美團　（０３６９０）　　　　３９　：　６１　－　１﹒５２億元
　　京東集團　（０９６１８）　　３２　：　６８　－　０﹒５４億元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊勿過分解讀馬雲效應，ＴＭＪ值得留意＊

　　事實上，資金流向較理想的兩股均有好消息。據阿里巴巴旗下《南華早報》引述消息報道，
創辦人馬雲周一（２５日）於參觀荷蘭多家農業研究機構，進行農業相關技術考察。馬雲早前被
指歐遊，曾顯著刺激阿里股價向上。
　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，早前市場對馬雲歐遊的反應過大，而繼續「旅行」已對市場不意外，
今次股價反應不大實可以理解。不過，除了馬雲到訪的地方外，市場需加倍留意馬雲考察的項目
。正如今次到訪荷蘭是考察農業等，與阿里巴巴本業關係不大，或具體業務發展動向仍需時觀察

　　另外，騰訊王牌手遊《王者榮耀》則預告周六發布ＩＰ（知識產權）新遊戲，會上將發布新
遊戲的實錄畫面。發布新遊戲又何特別？要注意的是，內地至今仍未公布８、９月國產網遊版號
，有分析解讀為遊戲內容不合規，如過分誘導玩家持續消費，並提倡不合當的價值觀。
　　熊麗萍表示，雖然騰訊即將推出新遊戲，但隨著市場氣氛改變，加上早前科技股累積升幅頗
急，調整屬正常；並大派定心丸直言不用擔心，相信本季有粉飾櫥窗效應，整體科技股再試前低
位機會不大，建議持貨者繼續持有。至於調整過後優先吸納什麼股份？熊麗萍仍對騰訊、美團信
心較大；京東走勢理想，亦可留意。當中，有意買入騰訊者，可考慮４７０－４８０元上車。她
同時提醒，需留意股份下跌時，成交量有否增加。若有的話，是利淡訊號。

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