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即市新聞

27/10/2021 16:34

《盤後部署》比亞迪炒高或需調整，科技股有支持可撐後市

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指企穩２６０００水平上下多日後，終迎來一輪回吐，裂口
低開２４３點，其後跌幅繼續擴大，隔晚美股中概科技股配調整，拖累騰訊（００７００）及阿
里（０９９８８）均跌近３％，美團（０３６９０）更跌逾５％。海底撈（０６８６２）跌逾７
％，連跌第五日為最差表現藍籌。另外，內地政府編制通知要求各省級單位，從嚴治理面向中小
學生的線上學科類培訓，教育板塊下挫，宇華（０６１６９）更跌近兩成。總結全日藍籌股內未
有重磅股能帶領大市收窄跌幅，最終恒指收報２５６２８，跌４０９點或１﹒５７％，主板成交
１２０６﹒８８億元。恒生中國企業指數報９０９３，跌１６５點或１﹒７９％。恒生科技指數
報６４４１，跌２１２點或３﹒１９％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３５６２，跌３５點或跌０﹒９８％，成交４７０７﹒７８億人
民幣。深證成份指數報１４３９３，跌１５９點或跌１﹒０９％，成交６０６０﹒５０億人民幣


＊科技股將有支持，比亞迪或需向下調整＊

　　恒指連續五日均未能突破９月高位，故今日有沽盤出現先行獲利，惟成交額維持均數，預計
港股短線仍有支持。
　　比亞迪（０１２１１）將於明日公布業績，雖然每月公布的新能源車銷售數據持續造好，但
比亞迪今個月以來已先行炒高超過兩成，若明日業績未有大驚喜，預料亦較難支持再度突破高位
，或需向下調整。另外中石油（００８５７）及中石化（００３８６）亦會於明日公布第三季業
績。
　　北水方面，中移動（００９４１）及匯控（００００５）等防守性較強股份，已連續幾日成
為深市北水十大淨被動買入股份之一，反映資金近日偏向避險。但可以留意今日滬市北水兩隻最
大淨被動買入股份為騰訊及美團，而且兩股今日皆未跌穿廿天線，預料科技股將有一定支持。（
ｈｃ）

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