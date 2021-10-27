《台股攻略－黃振宇》大市險守萬七關口，晶圓雙雄撐市

《台股攻略》美股創新高，台股電子權值股今日（２７日）走勢分歧，加權指數以

１７０３７點開市，傳統產業板塊普遍走弱，拖累大市倒跌６１點，其後晶圓雙雄尾市回穩，指

數倒升４０﹒２１點，收報１７０７４﹒５５點，成交量為２８０２﹒４２億元（新台幣．下同

）。

電子權值股晶圓雙雄的台積電早段走弱，其後尾市回穩，收５９９元，無起跌；聯電則收

６１﹒９元，升３﹒６％；日月光投控跌０﹒９％、鴻海跌１％、聯發科跌０﹒５％、大立光跌

３﹒７％、矽力－ＫＹ亦跌０﹒４％。ＩＣ設計板塊走勢較強，創惟、智原漲停，普誠、創意、

禾瑞亞、新唐、立積、茂達則升３％－６％。ＡＢＦ載板的欣興第三季稅後純利４２﹒１５億元

，按年升１﹒６４倍，消息刺激其股價漲停，而南電、景碩亦升逾５％。傳統產業板塊的潤泰全

、潤泰新均漲 ４－５％，但貨櫃海運三雄回調，長榮、萬海均跌逾２％，陽明亦跌１﹒２％，

散裝航運的裕民、慧洋－ＫＹ、四維航、正德、新興、中航、台航跌２％－４％。「元宇宙」概

念股的宏達電升２﹒９％，威盛升０﹒３％，揚明光無起跌。光通訊廠聯亞公布第三季稅後純利

３１８２﹒６萬元，按年跌８１﹒９５％，每股純利０﹒３５元，為 ２０１５年掛牌以來單季

新低。

大市險守萬七關口，惟高位獲利盤湧現，沽貨壓力較大，預計大市仍在１７０００點徘徊一

段時間，短期應審慎投資。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

