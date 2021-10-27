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即市新聞

27/10/2021 10:57

《窩輪豪情－梁業豪》好友不思進攻，結果不進則退

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必
需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為匯控（００００５）、比亞迪股份（０１２１１）與理想汽車（０２０１５），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選海底撈（０６８６２）、騰訊（００７００）與百度集團（０９８８８）。
　　現時恒生指數的合理值為２５９２４，代表恒指的表現遠遠落後於美指期貨。至於科技指數
，合理值為６６０３，落後的情況更為明顯。恒指已跌抵即市第二個重要支持位２５６９５，到
達２５５６６，科指則更跌抵即市第三個重要支持位６４１２，到達６４１０。今早（２７日）
港股大市的淡勢並非無跡可尋，筆者早已明言，昨天（２６日）好友必須把握進攻機會；他們放
棄了將對手擊退的良機，不思進攻的結果自然是不進則退。短期後市會有多淡？筆者仍在密切留
意中。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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