《窩輪豪情－梁業豪》好友不思進攻，結果不進則退

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必

需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為匯控（００００５）、比亞迪股份（０１２１１）與理想汽車（０２０１５），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選海底撈（０６８６２）、騰訊（００７００）與百度集團（０９８８８）。

現時恒生指數的合理值為２５９２４，代表恒指的表現遠遠落後於美指期貨。至於科技指數

，合理值為６６０３，落後的情況更為明顯。恒指已跌抵即市第二個重要支持位２５６９５，到

達２５５６６，科指則更跌抵即市第三個重要支持位６４１２，到達６４１０。今早（２７日）

港股大市的淡勢並非無跡可尋，筆者早已明言，昨天（２６日）好友必須把握進攻機會；他們放

棄了將對手擊退的良機，不思進攻的結果自然是不進則退。短期後市會有多淡？筆者仍在密切留

意中。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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