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27/10/2021 08:48

【虛幣世界】比特幣看漲情緒降溫，柴犬幣再度破頂

　　《經濟通通訊社記者李皆穎２７日專訊》市場目前對於比特幣的看漲情緒降溫，其中比特幣
的恐懼指數從高位回吐，顯示過去一個月比特幣買家開始獲利回吐；有分析師表示，目前比特幣
處於相對牛市階段結束時的情況，長期持有者的獲利回吐似乎是溫和。另外，交易所的比特幣儲
存量開始減少，意味很多持有者將其放入自己的錢包中，而不是放在交所進行交易。
　　主要虛擬貨幣情緒冷卻，資金繼續熱炒山寨幣，其中柴犬幣再創歷史新高，幣安交易平台數
據顯示，隔晚柴犬幣再大升兩成，盤中創下０﹒００００４９６０美元的高位，市值位列全球第
十一；另一方面，柴犬幣的「姊妹幣」Ｒｙｏｓｈｉ　Ｖｉｓｉｏｎ，其官方頻道宣布該幣將於
明日（２８日）在Ｂｉｂｏｘ上市，該幣價格隨即大漲六成，創在歷史高位０﹒００００００３
位置。
　　主要虛擬貨幣價格走勢各異，比特幣現報６０５００﹒４２元（美元．下同），跌３﹒８９
％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４１４７﹒２９元，跌１﹒９４％；ＸＲＰ現報１﹒
１１元，升０﹒８７％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒１４元，跌０﹒４８％；Ｓｏｌａｎａ報２０１
﹒７０元，跌５﹒０５％。

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