《古臣雙周記－古臣》縮減買債周期應買舊經濟，中集安瑞科要吼實

《古臣雙周記》目前全球市場焦點都係等美聯儲幾時正式削減買債。不過，從上周五（２２

日）鮑威爾的演詞中，他已清晰告訴了大家，聯儲局於１１月很大機會將削減買債。不過非常有

趣，鮑威爾講完呢番話之後，未見對金融市場有好大衝擊，已經唔係第一次出現呢個狀況。不過

近期美債息依然維持大漲小回，反映市場依然有戒心，隨時有暗湧，大家唔好掉以輕心。

喺債息上揚嘅背景下，大概都係利好舊經濟股而不利新經濟股，大家部署金融股、石油股同

原材料股等相信為較佳選擇。



＊食正氫能發展前景＊



阿臣今次有股同大家推介。國際能源價格供不應求，隨著北半球即將進入冬季，估計國際能

源價格持續於高位徘徊，估計繼續有利相關產業鏈嘅股份。阿臣建議大家留意中集安瑞科

（０３８９９）。

中集安瑞科主要從事廣泛用於能源、化工及流質食品行業嘅各式各樣運輸、儲存及加工裝備

嘅設計、開發、製造、工程及銷售，並提供有關技術保養服務。

根據近期消息，公司連同中科院大連化學物理研究所張家港產業技術研究院簽訂戰略合作協

定。有神州媒體報道指，呢次合作雙方將攜手推進液態陽光制氫加氫裝備（含加氫站和二氧化碳

捕捉合成裝備）在氫能產業鏈上的應用，共同開展北京２０２２年冬奧液態陽光加氫站示範專案

。

受益於行業需求旺盛及疫情在全球範圍逐步得到控制，公司宣布今年第三季收益４９﹒０９

億銀人民幣，按年升４１﹒１巴仙；新簽訂單４７﹒１３億銀，按年升３４巴仙。



＊潛在回報逾三成＊



我哋睇睇大行報告。中信建投內文話，神州氫能產業發展視窗期已經形成。近年政府對氫能

產業的支持力度不斷加大，將氫能列入國家能源發展戰略組成部分。根據神州氫能聯盟預計，到

２０２５年，神州氫能產業產值將達到１萬億銀；到２０５０年，氫氣需求量將接近６０００萬

噸，實現ＣＯ２減排約７億噸，氫能在神州終端能源體系中佔比超過１０％，產業鏈年產值達到

１２萬億銀，反映氫能發展潛力依然非常大。

阿臣覺得公司估值亦合理，預測市盈率約１５倍，過去五年中位數約為１３﹒２倍；市場預

測２０２１年全年多賺逾五成，２０２２年就有逾兩成增長率。八成市場分析員予公司買入或增

持評級，平均目標價約１２﹒６５銀，有逾三成潛在回報。

公仔圖方面，有築緊圓底嘅勢頭。阿臣建議落番大約十天線（約９﹒７銀）買入，目標價

１３銀，但收穿８﹒９銀走佬！



阿臣個倉：

＝＝＝＝＝



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇 ４００股 ２８８﹒６０ ２０６﹒００ ８２４００

聯想控股 ５８００股 １７﹒１８ １３﹒９０ ８０６２０

光大水務 ５４０００股 １﹒８４ １﹒８２ ９８２８０

港交所 ４００股 ４５６﹒１２ ４７４﹒８０ １８９９２０

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３１２﹒６０ ３１２６０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒４７ １０９４０

濰柴動力 ３０００股 １９﹒３６ １４﹒９２ ４４７６０

蒙牛 １０００股 ４９﹒７０ ４７﹒７０ ４７７００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



股票市值 ： ５８５８８０元

剩餘現金 ： ３４３７８６元

組合淨值 ： ９２９６６６元



＊數據截至１０月２７日收市



