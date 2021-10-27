《異動股》騰訊低開逾２％，網信辦稱未成年人註冊賬號須核驗身份

《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）開跌２﹒２３％，報４９０﹒８元，成交

約８２萬股，涉資４﹒０５億元。現價計暫連跌三日，累計跌幅３﹒６７％。

中手游（００３０２）平開，報３﹒１５元；心動（０２４００）跌１﹒２４％，報４７﹒

６元，暫連跌兩日，累計跌幅３﹒９４％。

中國網信辦發布《互聯網用戶賬號名稱訊息管理規定（徵求意見稿）》，提出互聯網用戶賬

號服務平台向未成年人提供賬號註冊服務的，應當取得其監護人同意，並對未成年人進行基於居

民身份證號碼的真實身份訊息核驗，對監護人的真實身份訊息進行核驗。

現時，恒生指數報２５７９５，跌２４３點或跌０﹒９３％，主板成交３４﹒７０億元。國

企指數報９１４９，跌１１０點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報６５３２，跌１２１點或跌１

﹒８２％。

即月期指新報２５７３８，跌３０１點，低水５７點。即月國指期貨報９１２９，跌１３０

點，低水２０點。即月科指期貨新報６５０５，跌１３１點，低水２７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４９０﹒８元 跌２﹒２３％

中手游（００３０２） ３﹒１５元 無升跌

心動（０２４００） ４７﹒６元 跌１﹒２４％

ＩＧＧ（００７９９） ７﹒４６元 無升跌

創夢天地（０１１１９） ５﹒３９元 升１﹒７％

飛魚（０１０２２） ０﹒４７元 無升跌

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（ｎｓ）

