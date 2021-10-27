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即市新聞

27/10/2021 09:25

《異動股》騰訊低開逾２％，網信辦稱未成年人註冊賬號須核驗身份

　　《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）開跌２﹒２３％，報４９０﹒８元，成交
約８２萬股，涉資４﹒０５億元。現價計暫連跌三日，累計跌幅３﹒６７％。
　　中手游（００３０２）平開，報３﹒１５元；心動（０２４００）跌１﹒２４％，報４７﹒
６元，暫連跌兩日，累計跌幅３﹒９４％。
　　中國網信辦發布《互聯網用戶賬號名稱訊息管理規定（徵求意見稿）》，提出互聯網用戶賬
號服務平台向未成年人提供賬號註冊服務的，應當取得其監護人同意，並對未成年人進行基於居
民身份證號碼的真實身份訊息核驗，對監護人的真實身份訊息進行核驗。
　　現時，恒生指數報２５７９５，跌２４３點或跌０﹒９３％，主板成交３４﹒７０億元。國
企指數報９１４９，跌１１０點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報６５３２，跌１２１點或跌１
﹒８２％。
　　即月期指新報２５７３８，跌３０１點，低水５７點。即月國指期貨報９１２９，跌１３０
點，低水２０點。即月科指期貨新報６５０５，跌１３１點，低水２７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４９０﹒８元　跌２﹒２３％
　　中手游（００３０２）　　　３﹒１５元　　　　無升跌
　　心動（０２４００）　　　　４７﹒６元　跌１﹒２４％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　７﹒４６元　　　　無升跌
　　創夢天地（０１１１９）　　５﹒３９元　　升１﹒７％
　　飛魚（０１０２２）　　　　０﹒４７元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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