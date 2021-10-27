《異動股》宇華教育挫１４％，配股籌９﹒１４億發展業務

《經濟通通訊社２７日專訊》宇華教育（０６１６９）現價跌１４﹒２９％，報４﹒０８元

，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２０﹒４７％。該股成交約２﹒２３億股，涉資９﹒

３４億元。

公司公布以先舊後新方式，配售２﹒２億股，佔擴大股本６﹒１２％，每股作價４﹒１９元

，比上日收市價折讓約１２％，集資淨額約９﹒１４億元。

現時，恒生指數報２５７９５，跌２４３點或跌０﹒９３％，主板成交３４﹒７０億元。國

企指數報９１４９，跌１１０點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報６５３２，跌１２１點或跌１

﹒８２％。

即月期指新報２５７３４，跌３０５點，低水６１點。即月國指期貨報９１２５，跌１３４

點，低水２４點。即月科指期貨新報６５０２，跌１３４點，低水３１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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宇華教育（０６１６９） ４﹒０８元 跌１４﹒２９％

中滙（００３８２） ５﹒３元 無升跌

東方教育（００６６７） ８﹒０８元 無升跌

中教（００８３９） １４﹒３６元 跌２﹒０５％

民生教育（０１５６９） １﹒１４元 無升跌

希望教育（０１７６５） １﹒５１元 跌１﹒３１％

新東方在綫（０１７９７） ４﹒７９元 無升跌

中國科培（０１８９０） ４﹒５３元 無升跌

新高教（０２００１） ３﹒８８元 跌１﹒０２％

新東方（０９９０１） １７﹒０２元 跌１﹒６２％

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（ｅｒ）

