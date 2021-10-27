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27/10/2021 09:31

《異動股》宇華教育挫１４％，配股籌９﹒１４億發展業務

　　《經濟通通訊社２７日專訊》宇華教育（０６１６９）現價跌１４﹒２９％，報４﹒０８元
，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２０﹒４７％。該股成交約２﹒２３億股，涉資９﹒
３４億元。
　　公司公布以先舊後新方式，配售２﹒２億股，佔擴大股本６﹒１２％，每股作價４﹒１９元
，比上日收市價折讓約１２％，集資淨額約９﹒１４億元。
　　現時，恒生指數報２５７９５，跌２４３點或跌０﹒９３％，主板成交３４﹒７０億元。國
企指數報９１４９，跌１１０點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報６５３２，跌１２１點或跌１
﹒８２％。
　　即月期指新報２５７３４，跌３０５點，低水６１點。即月國指期貨報９１２５，跌１３４
點，低水２４點。即月科指期貨新報６５０２，跌１３４點，低水３１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　宇華教育（０６１６９）　　　４﹒０８元　跌１４﹒２９％
　　中滙（００３８２）　　　　　　５﹒３元　　　　　無升跌
　　東方教育（００６６７）　　　８﹒０８元　　　　　無升跌
　　中教（００８３９）　　　　１４﹒３６元　　跌２﹒０５％
　　民生教育（０１５６９）　　　１﹒１４元　　　　　無升跌
　　希望教育（０１７６５）　　　１﹒５１元　　跌１﹒３１％
　　新東方在綫（０１７９７）　　４﹒７９元　　　　　無升跌
　　中國科培（０１８９０）　　　４﹒５３元　　　　　無升跌
　　新高教（０２００１）　　　　３﹒８８元　　跌１﹒０２％
　　新東方（０９９０１）　　　１７﹒０２元　　跌１﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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