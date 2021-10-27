《異動股》三部門要求從嚴治學科培訓，教育股急跌，宇華跌逾兩成

《經濟通通訊社２７日專訊》宇華教育（０６１６９）現價跌２２﹒９％，報３﹒６７元，

穿十天、廿天及五十天線。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２８﹒４６％。該股成交約３

﹒２２億股，涉資１３﹒０９億元。

商務部、中央網信辦和發改委編制通知，要求各省級單位，積極發展提供興趣養成、職業技

能、終身學習等優質資源的在線教育；引導社會資本支持「互聯網＋教育」新業態發展；建立健

全在線教育資源備案審查和准入負面清單制度；創新在線教育監管方式；堅持從嚴治理面向中小

學生的線上學科類培訓；全面規範校外線上培訓行為。

Ａ股教育板塊暴瀉，港股其餘教育股捱沽；中教（００８３９）跌５﹒５９％，報１３﹒

８４元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１６﹒９３％；東方教育（００６６７）跌７﹒

１８％，報７﹒５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１６﹒５７％；新東方

（０９９０１）跌５﹒０９％，報１６﹒４２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１２﹒

７５％。

現時，恒生指數報２５５８０，跌４５８點或跌１﹒７６％，主板成交８４１﹒２４億元。

國企指數報９０７８，跌１８０點或跌１﹒９５％。恒生科技指數報６４０４，跌２４９點或跌

３﹒７５％。

即月期指新報２５５８０，跌４５９點，平水。即月國指期貨報９０８４，跌１７５點，高

水５點。即月科指期貨新報６４１８，跌２１８點，高水１６點。

上證綜合指數報３５５７，跌４０點或跌１﹒１２％，成交３９６７﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１４３６４，跌１８８點或跌１﹒３０％，成交５０９９﹒０８億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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宇華教育（０６１６９） ３﹒６７元 跌２２﹒９０％

中教（００８３９） １３﹒８４元 跌５﹒５９％

東方教育（００６６７） ７﹒５０元 跌７﹒１８％

希望教育（０１７６５） １﹒４６元 跌４﹒５８％

新東方在綫（０１７９７） ４﹒４２元 跌７﹒７２％

新高教（０２００１） ３﹒７１元 跌５﹒３６％

新東方（０９９０１） １６﹒４２元 跌５﹒０９％

中滙（００３８２） ５﹒０６元 跌４﹒５３％

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（ｈｃ）

