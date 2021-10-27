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即市新聞

27/10/2021 14:15

《異動股》三部門要求從嚴治學科培訓，教育股急跌，宇華跌逾兩成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》宇華教育（０６１６９）現價跌２２﹒９％，報３﹒６７元，
穿十天、廿天及五十天線。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２８﹒４６％。該股成交約３
﹒２２億股，涉資１３﹒０９億元。
　　商務部、中央網信辦和發改委編制通知，要求各省級單位，積極發展提供興趣養成、職業技
能、終身學習等優質資源的在線教育；引導社會資本支持「互聯網＋教育」新業態發展；建立健
全在線教育資源備案審查和准入負面清單制度；創新在線教育監管方式；堅持從嚴治理面向中小
學生的線上學科類培訓；全面規範校外線上培訓行為。
　　Ａ股教育板塊暴瀉，港股其餘教育股捱沽；中教（００８３９）跌５﹒５９％，報１３﹒
８４元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１６﹒９３％；東方教育（００６６７）跌７﹒
１８％，報７﹒５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１６﹒５７％；新東方
（０９９０１）跌５﹒０９％，報１６﹒４２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１２﹒
７５％。
　　現時，恒生指數報２５５８０，跌４５８點或跌１﹒７６％，主板成交８４１﹒２４億元。
國企指數報９０７８，跌１８０點或跌１﹒９５％。恒生科技指數報６４０４，跌２４９點或跌
３﹒７５％。
　　即月期指新報２５５８０，跌４５９點，平水。即月國指期貨報９０８４，跌１７５點，高
水５點。即月科指期貨新報６４１８，跌２１８點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３５５７，跌４０點或跌１﹒１２％，成交３９６７﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３６４，跌１８８點或跌１﹒３０％，成交５０９９﹒０８億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　宇華教育（０６１６９）　　　３﹒６７元　跌２２﹒９０％
　　中教（００８３９）　　　　１３﹒８４元　　跌５﹒５９％
　　東方教育（００６６７）　　　７﹒５０元　　跌７﹒１８％
　　希望教育（０１７６５）　　　１﹒４６元　　跌４﹒５８％
　　新東方在綫（０１７９７）　　４﹒４２元　　跌７﹒７２％
　　新高教（０２００１）　　　　３﹒７１元　　跌５﹒３６％
　　新東方（０９９０１）　　　１６﹒４２元　　跌５﹒０９％
　　中滙（００３８２）　　　　　５﹒０６元　　跌４﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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