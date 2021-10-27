２０２１胡潤百富榜：中國首富大洗牌，鍾睒睒問鼎，雙馬跌出前三

《經濟通通訊社２７日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２１胡潤百富榜》，農夫山泉
（０９６３３）創辦人、６７歲的鍾睒睒財富比去年增長７％，以３９００億元（人民幣．下同
）首次成為中國首富。鍾睒睒旗下兩家上市企業萬泰生物（滬：６０３３９２）和農夫山泉近一
年市值穩步增長，其中萬泰生物市值同比增長超過４０％，農夫山泉市值同比增長在１０％左右
。
此外，抖音創辦人、３８歲的張一鳴財富較去年增長３倍，超過馬雲和馬化騰，以３４００
億元躍居第二。新能源汽車電池供應商寧德時代（深：３００７５０）創辦人、５３歲的曾毓群
財富較去年增長近３倍，以３２００億元首次進入前三。
而過去多年佔據第一、第二名的馬雲和馬化騰在歷經互聯網反壟斷後，今年排名有所下降。
其中，騰訊（００７００）創辦人馬化騰跌至第四名，財富較去年縮水１９％至３１７０億元；
阿里巴巴（０９９８８）今年被反壟斷罰款１８２億之後，公司創辦人馬雲財富較去年大降３６
％至２５５０億元，排在第五位。
前十名中，拼多多創辦人黃崢財富較去年增長４％，以２２９０億元升至第六位；長城汽車
（０２３３３）董事長魏建軍、韓雪娟夫婦財富增長至去年的近５倍，以２１８０億元躍居第七
；香港首富李嘉誠及其家族以２１５０億元的財富位列第八；美的集團（深：０００３３３）的
何享健及其家族以２１３０億元位列第九，比去年下降三位。５１歲的王衛財富比去年下降２０
％，以１９３０億元位列第十，較去年下降六位。
今年是胡潤研究院第２３次發布「胡潤百富榜」，上榜門檻連續第九年保持２０億元。上榜
企業家財富計算的截止日期為今年９月１５日。
＊許家印財富縮水１６２０億，排名由第五直降至７０位＊
胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤評論指，今年百富榜上榜人數和總財富都比去年增長２０
％以上，主要原因是新能源相關產業的迅速增長，以及新的上市公司較多。
他表示，從百富榜能看出碳中和「３０６０」目標驅動下，新能源相關產業今年增長迅速；
智能汽車和手機需求推動下，半導體行業增長；疫情之下，生物科技行業增長；北京冬奧會影響
下，體育相關產業增長。
今年財富增長最多的前１０位企業家中，８位和新能源有關，其中６位來自電動汽車領域，
２位來自光伏領域。其他２位財富增長最多的企業家從事娛樂行業。對比兩年前新冠疫情爆發之
前，大健康、化工和食品飲料行業增長較快。
另外，從百富榜也能看出反壟斷的影響，以及房地產、教育、豬肉、遊戲行業今年受到的影
響。其中，２０１７年的中國首富恒大（０３３３３）董事局主席許家印財富比去年下降
１６２０億元，是今年榜單上財富下降最多的企業家，從去年的第五位跌至第７０位。同時，今
年也是房地產行業第一次沒有一位企業家進入前十。
而從財富下降的比例來看，今年財富降幅最大的是校外培訓機構好未來創辦人４０歲的張邦
鑫，財富下降９４％（近９００億）至５７億元。新東方俞敏洪財富從去年２６０億縮水至７５
億，高途教育陳向東從去年財富８００億到今年落榜。（ｌｃ）
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