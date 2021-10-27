《午市前瞻》專家指大市向下為意料之內，２５３００以上防守力強

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收市報２５６４２，跌３９６點或１﹒５２％，

主板成交６７９﹒６億元。恒生中國企業指數報９０９５，跌１６３點或１﹒７７％。恒生科技

指數報６４３３，跌２２０點或３﹒３２％。



＊李偉傑：萬洲升幅未必大，比亞迪回至２８８元可買＊



恒指於２６０００水平上落多日後，今日跌超過４００點，大中華投資策略研究學會副會長

（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》分析指，恒指１０月初以來一段升浪都未見大調整，早幾日

亦未能上破２６２００水平，故今日走勢向下亦是意料之內，提供吸納的機會，短期２５３００

至２５５００水平防守性較強。

萬洲（２８８）今日發表業績，雖然首三季少賺逾一成，但李偉傑解釋，由於萬洲股價已在

低位，變相業績未有太大落差下，今日仍會有升幅。但他指出，早前市場關注萬洲管治問題，而

且通脹影響下，豬肉類股份或會較為受壓，同時盈利增長不太吸引，料五十天線約５﹒７元水平

會有阻力。

另外，比亞迪（１２１１）亦將於明日公布季績，市場憧憬其業績理想，故近期屢破高位；

李偉傑提到比亞迪中期業績純利有倒退，亦有設備折舊情況出現，但內地每月公布的新能源車銷

量增長強勁，故整體仍然正面，惟暫時炒得較高，故建議回落至十天線約２８８元水平再買入，

暫未能估計阻力位，但料超買情況有機會限制股價。（ｈｃ）

