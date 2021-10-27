【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒１億人幣，　買兗煤沽騰訊

《經濟通通訊社２７日專訊》恒指低開２４３點，報２５７９５點。最高跌２４３點報

２５７９５點，最低跌４８３點報２５５５５點。恒指收報２５６２８點，跌４０９點或１﹒

５７％。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣。兗州煤業股份（０１１７１）、快手

（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中

國神華（０１０８８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１２０６﹒８８億元增加５﹒９％。其中港股通成交２７４﹒８億元，佔總成交

２２﹒８％。



＊兗煤受惠擴產增銷保供＊



國務院國有資產監督管理委員會召開行業協會，支持做好今冬明春能源電力保供工作專題會

，指出要調動一切資源擴產增銷保供。兗州煤業股份跌５﹒０７％報１１﹒９８元，北水淨買入

１﹒４億元。快手跌２﹒７７％報１０５﹒２元，北水淨買入１﹒３億元。吉利汽車跌１﹒８５

％報２６﹒５５元，北水淨買入１﹒２億元。騰訊控股跌２﹒９９％報４８７元，北水淨賣出４

﹒７億元。中國神華跌４﹒９２％報１６﹒６２元，北水淨賣出４﹒４億元。建設銀行跌０﹒

７４％報５﹒３５元，北水淨賣出２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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兗州煤業股份 （０１１７１） １﹒３６

快手 （０１０２４） １﹒２８

吉利汽車 （００１７５） １﹒２３

創維集團 （００７５１） １﹒２２

華潤電力 （００８３６） ０﹒８５

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒６９

中國神華 （０１０８８） －４﹒３５

建設銀行 （００９３９） －２﹒４９

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒３５

美團 （０３６９０） －１﹒９３

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