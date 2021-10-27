《美元走勢－羅明立》加歐日央行議息前，料美元走勢繼續持穩

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒００ １１４﹒２２ １１３﹒６９

歐元╱美元 １﹒１６０８ １﹒１６１３ １﹒１５９１

英鎊╱美元 １﹒３７７１ １﹒３７８１ １﹒３７５０

美元╱瑞郎 ０﹒９１８３ ０﹒９２０５ ０﹒９１６７

美元╱港元 ７﹒７７７７ ７﹒７７８０ ７﹒７７４８

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《美元走勢》儘管美聯儲和美國財政部高官一再聲稱通脹高企只是暫時的，再過幾個月會見

到通脹顯著回落，但實際上持續的高通脹正在消磨市場耐心。稍早前公布的美國９月份ＣＰＩ較

上年同期上漲５﹒４％，為２００８年以來的最大年度漲幅，因供應鏈瓶頸和能源價格高企造成

的影響未見有效緩解。美聯儲前主席格林斯班亦表示，通脹顯著上升的威脅持續存在，未來通脹

趨勢將遠高於過去２０年的平均水平。強勁的新屋銷售也進一步提升通脹的潛在水平，最新公布

的美國９月新屋銷售年化總數達８０萬戶，較上月增加１４％，為近６個月最高。強勁的經濟數

據推動美元指數一度沖上９４的關口。

市場正關注加拿大、歐洲及日本央行即將舉行的議息會議，尤其歐洲央行。因近期通脹持續

上揚，市場對其會否採取鴿派立場的預期開始發生搖擺，但其他經濟數據的疲軟確實加大歐央行

的寬鬆壓力。加拿大央行則很大機會繼續撤回對經濟的寬鬆政策支持，並上調經濟預期，為明年

加息做鋪墊。在一系列央行會議和經濟數據公布之前，美元走勢可能會繼續持穩，惟歐系貨幣走

勢或將偏弱。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３７６０ １﹒３５６０ １﹒３８００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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