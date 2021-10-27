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27/10/2021 10:43

《本港樓市》差估署：９月樓價指數跌０﹒４％，連跌兩個月

　　《經濟通通訊社２７日專訊》本港住宅樓價繼續由高位回落。差估署最新數字顯示，今年９
月份私人住宅售價指數報３９６﹒３點，按月跌約０﹒４％，連跌兩個月，較今年７月高位
３９８﹒２點，回落約０﹒４８％，但按年則升３﹒４５％。
　　９月租金指數報１８３﹒８點，按月升約０﹒８８％，連升７個月，按年亦升２﹒８％。
　　今年首９個月，售價指數累升約４﹒３２％，租金指數亦升４﹒０８％。（ｃｌ）

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