【夜期時段】即月期指最新報２５５９９點，跌４１點，低水３０點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５８４點，跌５６點，低水

４５點，最新報２５５９９點，跌４１點，低水３０點，合約成交３６０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０７３點，跌１９點，低水２１點，最新報９０８０點，

跌１２點，低水１４點，合約成交４６８張。

