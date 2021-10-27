【債務風險】傳監管當局要求持美元債房企進行還款風險評估

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國監管機構要求部分持有大

量美元債的房地產企業對其還款風險進行評估，在周二召集多家房企召開的會議上，有企業提出

貸款展期和延長償還期等外債重組的建議，但目前未知是哪家企業提出有關建議。

其中一位知情人士透露，在發改委和外管局聯合召開的會議上，房企匯報了相關外債償付計

劃，並對償還困難的部分加以說明。有企業表示，有意辦理外債延期變更。



＊重點是了解房企自有資金籌措情況＊



消息稱，對於有代表性的企業，將匯總和評估償債的最大風險到什麼程度，而重點還是對於

面臨償債高峰又缺乏資金渠道的房企，了解其自有資金籌措情況。

本月，花樣年控股（０１７７７）、新力控股（０２１０３）和當代置業（０１１０７）到

期美元債違約，加劇了市場對負債高達３０５０億美元的中國恒大（０３３３３）能否履約的憂

慮。

發改委外資司周二會同外匯局資本司召開部分重點行業企業外債座談會，要求企業不斷優化

外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金；自覺遵守財務紀律和市場規則，積極主動做好

境外債券本息兌付準備，「共同維護企業自身信譽和市場整體秩序」。



＊傳與會者包括建業地產和泛海控股＊



消息稱，與會的房企包括萬科（深：０００００２）、建業地產（００８３２）和泛海控股

（深：００００４６）。由於未能滿足與某些融資協議有關的某些豁免函中的某些先決條件，泛

海控股間接子公司中泛控股上周違約了１０月３１日到期的債券。

據內媒今日報道，佳兆業（０１６３８）、世茂集團（００８１３）和遠洋集團

（０３３７７）等八家開發商參加了周二的會議。（ｃｌ）

