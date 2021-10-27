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即市新聞

27/10/2021 19:23

《再戰明天》歐洲日本央行公布議息結果，農行國壽中石油業績

　　《經濟通通訊社２７日專訊》歐央行及日本央行公布議息結果，及國壽（０２６２８）等業
績，料為明日市場焦點。

＊歐日央行公布議息結果＊

　　各國重要經濟活動方面，日本央行明日公布議息結果。本港時間７：４５ｐｍ，歐元區公布
官方指標利率，料維持不變。會後舉行記者會，歐洲央行總裁拉加德８：３０ｐｍ對記者發表講
話。
　　數據方面，２８日７：５０ａｍ，日本公布９月零售銷售，年率跌幅料由３﹒２％收窄至２
﹒４％，月率料由下滑４％升上１﹒５％。８：３０ａｍ，澳洲公布第三季出口物價，季率料由
１３﹒２％降至６﹒５％；第三季進口物價季率料由１﹒９％升上３﹒４％。５：００ｐｍ，歐
元區公布１０月消費者信心指數。
　　８：００ｐｍ，德國公布１０月消費者物價指數，月率料升上０﹒４％，年率料由４﹒１％
升上４﹒４％。８：３０ｐｍ，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由６﹒１％降至５﹒３％；
第三季核心個人消費支出平減指數季率料由６﹒１％降至４﹒４％；第三季個人消費料由１２％
降至０﹒８％；連續申請失業救濟金人數料由２４８萬降至２４２萬；首次申請失業救濟金人數
料由２９萬降至２９萬。１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋待完成銷售，月率料由８﹒１％降
至０﹒５％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２２降
至１９。

＊農行國壽中石油石化業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：比亞迪（０１２１１）、農行（０１２８８）、郵儲行
（０１６５８）、國壽、比亞迪電子（００２８５）、中石化（００３８６）、中石油
（００８５７）。（ｈｌ）

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