《再戰明天》歐洲日本央行公布議息結果，農行國壽中石油業績

《經濟通通訊社２７日專訊》歐央行及日本央行公布議息結果，及國壽（０２６２８）等業

績，料為明日市場焦點。



＊歐日央行公布議息結果＊



各國重要經濟活動方面，日本央行明日公布議息結果。本港時間７：４５ｐｍ，歐元區公布

官方指標利率，料維持不變。會後舉行記者會，歐洲央行總裁拉加德８：３０ｐｍ對記者發表講

話。

數據方面，２８日７：５０ａｍ，日本公布９月零售銷售，年率跌幅料由３﹒２％收窄至２

﹒４％，月率料由下滑４％升上１﹒５％。８：３０ａｍ，澳洲公布第三季出口物價，季率料由

１３﹒２％降至６﹒５％；第三季進口物價季率料由１﹒９％升上３﹒４％。５：００ｐｍ，歐

元區公布１０月消費者信心指數。

８：００ｐｍ，德國公布１０月消費者物價指數，月率料升上０﹒４％，年率料由４﹒１％

升上４﹒４％。８：３０ｐｍ，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由６﹒１％降至５﹒３％；

第三季核心個人消費支出平減指數季率料由６﹒１％降至４﹒４％；第三季個人消費料由１２％

降至０﹒８％；連續申請失業救濟金人數料由２４８萬降至２４２萬；首次申請失業救濟金人數

料由２９萬降至２９萬。１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋待完成銷售，月率料由８﹒１％降

至０﹒５％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２２降

至１９。



＊農行國壽中石油石化業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：比亞迪（０１２１１）、農行（０１２８８）、郵儲行

（０１６５８）、國壽、比亞迪電子（００２８５）、中石化（００３８６）、中石油

（００８５７）。（ｈｌ）

