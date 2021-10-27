【企業盈喜】萬嘉集團（００４０１）料中期虧轉盈

《經濟通通訊社２７日專訊》萬嘉集團（００４０１）發盈喜，預期截至今年９月底止六個

月將錄得未經審核綜合淨溢利，對比２０２０年度同期錄約３９０萬元淨虧損。

錄得虧轉盈主要由於中國血液透析治療及諮詢服務業務收入增加；及於集團血液透析治療中

心治療的病者人數增加。（ｓｌ）

