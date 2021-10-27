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27/10/2021 14:51

阿里：可持續生態建設為今年雙１１核心，將發１億人幣綠色購物券

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）首席市場官董本洪表示，集團專注於
為社會創造價值，今年將促進可持續生態建設並將其作為今年「雙１１」購物節的核心。他提到
，今年首次在雙１１設立了專門的綠色會場，以展現節能和環保產品，同時發放１億元人民幣的
綠色購物券，以鼓勵消費者作出符合環保和綠色節能發展的購物決定。

＊鼓勵商家開發更多綠色商品低碳商品＊

　　董本洪在出席「２０２１天貓雙１１全球狂歡季」新聞發布會時指，集團積極與商家品牌合
作，共同支持綠色低碳消費，包括鼓勵商家開發更多綠色商品低碳商品，以及採用不含塑料的可
循環包裝材料。此外，阿里旗下的物流公司菜鳥網絡已在全國設立了６萬個包裝紙箱回收點，消
費者也可以在１萬個菜鳥驛站使用回收再造的紙箱包裝。

＊今年雙１１每筆交易料可減少三成碳排＊

　　他又指，集團嘗試創新尋找減少碳足蹟的方法，預計通過其綠色技術，與去年雙１１活動相
比，可於每筆交易中減少約３０％的碳排放。從今年的６１８以來，阿里巴巴始終關注「綠色Ｇ
ＭＶ」的，而本屆雙１１將會進一步專注於通過和其平台，與品牌及合作夥伴共同來促進可持續
的生活方式。（ａｃ）

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