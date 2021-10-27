【香港政情】行政長官會同行會決定凍結法官及司法人員薪酬

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官會同行政會議決定，凍結２０２１至２２年度法官及

司法人員的薪酬，由今年４月１日起生效。

政府發言人指，司法人員薪常會以平衡的方法考慮了所有相關因素，包括現時的經濟環境、

勞工市場情況後，建議凍結法官及司法人員薪酬，司法機構對有關建議亦沒有異議。（ｈｙ）

