《小傳日記》雙馬富豪榜三甲不入，騰訊阿里攞景，賣水反而發大達

《小傳日記》神州胡潤百富榜公佈，今次榜單人數擴大２２巴仙，比上年增加５２０人，有

２９１８位企業家財富超過２０億人仔，係十年前嘅三倍。睇富豪榜都睇到政策影響，之前蟬聯

咗四年首富寶座嘅阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲一嘢跌咗落第五位，梗係啦螞蟻上唔到市

，阿里又因為反壟斷罰款１８２億人幣，想唔跌都幾難。神州限制細路打機，另一位姓馬嘅騰訊

（００７００）創辦人馬化騰都唔好得幾多，跌到落第四名，身家按年冇咗１９％至３１７０億

人仔排第四。

都唔知係攞景定贈慶，騰訊同阿里齊齊冇咗近３巴仙，分別報４８７銀同１６４﹒５銀。

雙馬落後，賣水賣到發達嘅農夫山泉（０９６３３）創辦人鍾睒睒就乘虛而入，身家上年多

咗７％有３９００億人仔，第一次做咗神州首富。農夫山泉今日升一格，報３９﹒６５銀。不過

，神州依家搞緊共富，鍾睒睒做咗全神州最有米嗰個，邏輯上佢咪同時都會係全神州最蝕底嘅人

？所以發達都會有發達嘅煩惱嘅。

唔好遺忘負面新聞多多嘅恒大（０３３３３）主席許家印，單年身家冇咗１６２０億人仔，

得番７３０億人仔，由舊年嘅第５位大跌到第７０位，係成個榜排名跌得最多嘅有錢佬呀陰公。

有傳聞話，神州監管部門要求許家印拎啲私伙錢出嚟幫恒大還債，睇嚟排名仲有得跌喎。恒大今

日跌近１巴仙，報２﹒５４銀。請請！



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