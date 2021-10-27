  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2021 16:19

《小傳日記》雙馬富豪榜三甲不入，騰訊阿里攞景，賣水反而發大達

　　《小傳日記》神州胡潤百富榜公佈，今次榜單人數擴大２２巴仙，比上年增加５２０人，有
２９１８位企業家財富超過２０億人仔，係十年前嘅三倍。睇富豪榜都睇到政策影響，之前蟬聯
咗四年首富寶座嘅阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲一嘢跌咗落第五位，梗係啦螞蟻上唔到市
，阿里又因為反壟斷罰款１８２億人幣，想唔跌都幾難。神州限制細路打機，另一位姓馬嘅騰訊
（００７００）創辦人馬化騰都唔好得幾多，跌到落第四名，身家按年冇咗１９％至３１７０億
人仔排第四。
　　都唔知係攞景定贈慶，騰訊同阿里齊齊冇咗近３巴仙，分別報４８７銀同１６４﹒５銀。
　　雙馬落後，賣水賣到發達嘅農夫山泉（０９６３３）創辦人鍾睒睒就乘虛而入，身家上年多
咗７％有３９００億人仔，第一次做咗神州首富。農夫山泉今日升一格，報３９﹒６５銀。不過
，神州依家搞緊共富，鍾睒睒做咗全神州最有米嗰個，邏輯上佢咪同時都會係全神州最蝕底嘅人
？所以發達都會有發達嘅煩惱嘅。
　　唔好遺忘負面新聞多多嘅恒大（０３３３３）主席許家印，單年身家冇咗１６２０億人仔，
得番７３０億人仔，由舊年嘅第５位大跌到第７０位，係成個榜排名跌得最多嘅有錢佬呀陰公。
有傳聞話，神州監管部門要求許家印拎啲私伙錢出嚟幫恒大還債，睇嚟排名仲有得跌喎。恒大今
日跌近１巴仙，報２﹒５４銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/10/2021
港交所季度盈利下跌　大行紛唱淡股價下挫
中國故事27/10/2021
2021胡潤百富榜：中國首富大洗牌鍾睒睒問鼎　雙馬跌出前三
財經熱話27/10/2021
《午市前瞻》專家指大市向下為意料之內，25300以上防守力強
財經熱話27/10/2021
ASM績優收入創新高　惟新訂單遜預期股價先升後急回
FOCUS27/10/2021
拜登忽然參加東盟峰會　外交思路過時難有作為
財經熱話27/10/2021
【科技股失威】騰訊將推新遊戲　北水悄然淨托近兩億　近五日首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金