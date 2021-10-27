【企業盈喜】金寶通（３２０）料中期純利按年升最多１７﹒１倍

《經濟通通訊社２７日專訊》金寶通（００３２０）預期，截至今年九月底止六個月，純利
按年升１２﹒４倍至１７﹒１倍，至２６００萬元至３６００萬元。
該集團指，純利增長主要受惠於顧客需求的增加。縱使環球供應鏈仍受新冠疫情所干擾，收
入仍然按年增長。（ｈｙ）
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