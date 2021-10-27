《真知灼見－溫灼培》靠減買債料難刺激美元

《真知灼見》於１０月２２日晚的一個演講會上，聯儲局主席鮑威爾指，現在是時候該局應

開始減少買債，但鮑威爾強調這並不代表現在是時候加息，因為相較疫前美國仍失去５００萬份

職位。似乎我們已不用等待１１月３日議息會，從上周五（２２日）鮑威爾的演詞中，他已清晰

告訴了大家，聯儲局於１１月很大機會將削減買債。



不過有趣是，鮑威爾發表上述言論後，未見對金融市場帶來衝擊，市場反應平靜。事實上，

這已不是首次出現這情況。於本月１４日當聯儲局公開其９月議息會議記錄，暗示著１１月將執

行減買債，甚至提出削減買債金額等，當時市場也沒作反應。這給予筆者一個甚麼感覺呢？是減

買債這一因素已充分反映了在不同市場價格上。當然，這也不是甚麼值得大驚小怪的事，因為早

於今年６月開始，市場便一直在討論有關問題。所以應早給予市場充分時間消化。



正因聯儲局減買債因素已不能為美元帶來多大支持，往後要留意反而是其他六大貨幣，其央

行在貨幣政策上的取向。如這些央行也開始陸續減買債甚至加息，料反而可為這些有能力加息的

外幣匯價帶來支持。當中建議多加留意１０月初已作加息，並有望於１１月２４日議息會再加息

的新西蘭元加以關注。新西蘭元短線目標料７３美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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