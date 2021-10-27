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27/10/2021 09:09

【理財通】華僑永亨：南向通反應較北向通佳

　　「跨境理財通」啟動一周，共有１９間港銀獲准開展理財通業務，１６間同時開展南、北向
通業務。其中，華僑永亨銀行更夥平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下的平安銀行合
作，有別於普遍港銀初期主要與內地分行合作。內地財富管理需求龐大，華僑永亨目標明年境外
財富管理客戶數量可以倍增。
　　華僑永亨行政總裁歐陽麗玲表示，滿意理財通開通初期反應，若以交易情況及客量計，「南
向通」的反應暫時比「北向通」更佳，相信部分與「北向通」未容許遙距開戶有關。

＊力拓財管業務，爭吸更多客＊

　　對於未夥內地子行合作開展理財通，歐陽麗玲稱，集團對合作銀行一直持開放態度，很高興
能夠與平安銀行合作，又透露雙方目前都未有考慮其他合作夥伴。她續指，平安銀行客戶基礎超
過１億，而華僑銀行集團的業務亦都遍及１９個市場，期望雙方合作不止於理財通。
　　華僑永亨零售銀行主管陳紹樂補充，大灣區內地九市人口相當於香港１０倍，未來會力拓境
內、外財富管理業務，爭取吸納更多客戶。他又預期，明年境外財富管理客戶基礎的增長可以達
到一倍或以上。
　　歐陽麗玲指，理財通可以助南向通客戶分散資產配置，如香港可以提供每月派息的基金選擇
，而且更多國際資產配置；同時香港客亦可透過理財通接觸更多人民幣計價產品。
　　低息環境持續推動財富管理需求，陳紹樂指未來會繼續豐富產品種類，同時計劃增聘數以百
計的財富管理人手，且有意吸納非銀行背景的服務從業員加入。《香港經濟日報》

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