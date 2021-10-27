《保障全方位－左偉豪》一做受保手術即獲賠償，康復路上無顧慮

《保障全方位》提起手術，或者會讓人覺得非常遙遠，但其實手術比你想像中普遍。根據Ａ

ＸＡ安盛最新調查發現，香港每３人便有１人曾接受至少一次手術，當中更有不少屬於大型及複

雜手術類別。根據醫院管理局統計年報顯示，２０１９至２０２０年期間，在手術室內進行的手

術超過１８萬宗，當中有六成為大型或複雜手術，佔總手術數目超過一半。

雖然，醫療保險可涵蓋住院醫療費用及手術開支，但手術後的康復之路往往十分漫長，當中

涉及的開支亦十分高昴。ＡＸＡ安盛調查發現曾接受大型或複雜手術的患者當中，逾六成患者的

康復時間達兩周或以上；而有兩成人於康復期花費更高達２５萬至１００萬港元不等，部分牽涉

非醫療開支，包括康復所需的營養品、家用醫療設備及手術後護理等，這些費用大多不能透過醫

療保險報銷。



＊按手術級別發放一筆過現金賠償＊



由此可見，手術後的護理費用可以非常龐大且通常不能從醫療保險獲得賠償。因此，近日有

保險公司推出能提供一筆過賠償的手術保障計劃，幫助紓緩患者於康復過程中所面對的財政壓力

。

該新保障計劃是市場首個根據現有自願醫保４個清晰劃分的手術級別作賠償的手術保障計劃

。一旦被保人進行醫療所需的受保手術，計劃將會根據自願醫保的四項手術級別 ─ 小型、中

型、大型及複雜手術提供一筆過手術賠償。以複雜及大型手術為例，一筆過賠償可高達保額

１００％及３０％。至於小型及中型手術則為定額現金賠償，而且不限索償次數，直至達保額的

１００％。透過此手術保障計劃的一筆過賠償，客戶可以更靈活運用資金，以應付日常或其他開

支。

計劃的另一優點是不受疾病定義限制，即使是不被危疾保險涵蓋的手術，如大至更換膝關節

或切除腦下垂體腫瘤，小至照腸胃鏡等，亦會提供一筆過賠償，讓被保人擁有全面的保障。



＊保費不受醫療通脹影響＊



此外，無論投保後投保人健康狀況及索償記錄出現任何變化，有關計劃仍可續保至１００歲

，保費亦不會受醫療通脹影響而增加，讓被保人能更加安心應付日後的手術需要。摯愛健康亦相

當重要，所以計劃於指定推廣期內特別提供二人同行優惠，只要投保兩份或以上保單，每份保單

均可獲得高達１２個月的保費回贈優惠。

醫療技術發展一日千里，很多疾病或身體損傷可透過手術治療，我們於保障上亦要與時並進

，才能應對突如其來發生的意外。

註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



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