【聚焦人幣】人幣中間價續升３４點創四個半月高，報６﹒３８５６

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５６，
較上個交易日升３４點子，實現三連揚，創６月１１日以來四個半月新高，上個交易日報６﹒
３８９０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３８５６ －３４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４０４５ －１０２﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５９１２ －２５８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８２１１ －６﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７９０３ －６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７９６０ ＋１０９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒５７４６ －１２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７３８８ －２１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４１０ －２２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１５３２ －５９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９５ －２﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒８８００ －４８２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２４９ ＋２１７﹒００
１人民幣╱韓元 １８２﹒９３００ －５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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