  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2021 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升３４點創四個半月高，報６﹒３８５６

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５６，
較上個交易日升３４點子，實現三連揚，創６月１１日以來四個半月新高，上個交易日報６﹒
３８９０。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３８５６　　－３４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４０４５　－１０２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５９１２　－２５８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２１１　　　－６﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７９０３　　　－６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７９６０　＋１０９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５７４６　　－１２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７３８８　　－２１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４１０　　－２２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１５３２　　－５９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９５　　　－２﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒８８００　－４８２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３２４９　＋２１７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒９３００　　　－５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning27/10/2021
熊麗萍：上游新能源股波動大　仍看好中國電力！
市場動向27/10/2021
「醫療AI第一股」 鷹瞳科技憑技術 獲眾投資機構青睞
香港要聞26/10/2021
【新冠肺炎】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀中央更快通關
中國故事26/10/2021
《神州經脈》中美對話未見實質進展　監管擬設煤炭基準價　滬指跌
財經熱話26/10/2021
港華燃氣配股拓智慧能源　趁消息出貨兼大行唱淡股價轉跌
中國故事26/10/2021
圖解質押羅生門：民企存款遭疑似國企質押　渤海銀行重大合規風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金