【聚焦人幣】人幣中間價續升３４點創四個半月高，報６﹒３８５６

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５６，

較上個交易日升３４點子，實現三連揚，創６月１１日以來四個半月新高，上個交易日報６﹒

３８９０。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３８５６ －３４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４０４５ －１０２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５９１２ －２５８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２１１ －６﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７９０３ －６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７９６０ ＋１０９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５７４６ －１２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７３８８ －２１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４１０ －２２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１５３２ －５９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９５ －２﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒８８００ －４８２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２４９ ＋２１７﹒００

１人民幣╱韓元 １８２﹒９３００ －５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

