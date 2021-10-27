《鍾之日記》中美關係轉緊張，恒大賣豪宅填數

《鍾之日記》１０月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美緊張局勢又有升級跡象，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）投票決定撤銷中國電信美洲公

司在美經營牌照。中國電信需要在ＦＣＣ命令發布後的６０天內停止在美國的運營。中概股應聲

創逾一個月最大跌幅，金龍中國指數下跌４﹒２％，報１１１４８點，百度和阿里巴巴跌幅居前

。

另外，美國國務卿布林肯發表聲明，鼓勵所有聯合國成員，支持台灣有意義參與聯合國體系

。中國駐美使館駁斥稱絕不接受，強調中方已多次表明嚴正立場並提出了嚴正交涉。中國駐美大

使秦剛２６日在芝加哥出席一個峰會時表示，希望經貿合作成為中美關係的潤滑劑和穩定器。

市場憂慮中美關係再趨緊張，拖累反映中概股表現嘅金龍中國指數跌逾４％，中港股市今早

向下。恒指低開２４３點，報２５７９５點已屬半日高，開市後跌幅擴大，穿１０天線（約

２５７５８點），曾插４８３點，見２５５５５點全日低。午後維持逾４００點跌幅。恒指收報

２５６２８點，跌４０９點或１﹒６％。國企指數報９０９３點，跌１６５點或１﹒８％。科指

挫３﹒２％，報６４４１點。大市成交額１２０６﹒８８億元。



＊滬指低收３５點兩連跌＊



工業利潤數據無驚喜，Ａ股連續兩日顯著下滑，滬綜指半日跌約１％，午後保持跌勢，最終

全日收跌０﹒９８％，報３５６２﹒３１點；深成指跌１﹒０９％，創業板指跌０﹒５６％。

人行連續第三日放水２０００億元人民幣，外界認為第四季降準預期消退。兩市全日成交

１０７６９億元人民幣，連續第四日成交過萬億元，按日稍減０﹒５％。

第三季工業企業利潤同比增長１４﹒３％，繼續保持兩位數增長；兩年平均增長１５﹒１％

，增速比二季度略有回落；９月規模以上工業企業實現利潤總額７３８７﹒４億元，同比增長

１６﹒３％，增速較上月加快６﹒２個百分點。工業司高級統計師朱虹解讀指，三季度規模以上

工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業

盈利持續恢復，同時上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復的基礎仍需進一

步鞏固。



＊內房困境遇上共同富裕，政府幫不幫？＊



內地發展商債務困難持續，據報國家發改委與國家外匯局聯合召集中資房企外債專題座談會

，萬科（０２２０２）、世茂（００８１３）、建業等８家房企參會，報道指企業大多反映了當

前房地產市場面臨的困境，希望監管部門出台政策支持。

不過房地產企業帶來的債務危機數以千億計，而且這些爆雷地產商在各城留下的爛尾工程還

需要善後，政府想幫也未必有餘力，再加上國家提倡「共同富裕」，房地產稅的徵收勢在必行，

內房的壞日子還未到頭。

外電報道指，中國監管部門正在敦促許家印拿出個人身家緩解中國恒大（０３３３３）的債

務危機，分析指這進一步表明北京不願安排政府層面的房企紓困措施。中國恒大今日股價跌０﹒

８％，旗下恒大物業（０６６６６）升１﹒２％，造車消息持續醞釀，恒大汽車（００７０８）

今升５﹒１％。

其他內房股連跌兩日後個別發展，萬科跌１﹒７％，融創（０１９１８）跌０﹒７％，中海

外（００６８８）軟０﹒５％，潤地（０１１０９）則升１﹒３％，碧桂園（０２００７）微升

０﹒１％。



＊中央要求嚴治學科培訓，教育股齊再被洗倉＊



商務部、中央網信辦和發改委編制通知，要求各省級單位，積極發展提供興趣養成、職業技

能、終身學習等優質資源的在線教育；引導社會資本支持「互聯網＋教育」新業態發展；建立健

全在線教育資源備案審查和准入負面清單制度；創新在線教育監管方式；堅持從嚴治理面向中小

學生的線上學科類培訓；全面規範校外線上培訓行為。

Ａ股教育板塊暴瀉，港股其餘教育股捱沽；剛公布配股籌９﹒２億的的宇華教育

（０６１６９）連跌６日，今日大插１９﹒８％；主營在綫教育的新東方在綫（０１７９７）跌

７﹒７％；早前配股的中教（００８３９）跌６﹒８％；連跌７日的新高教（０２００１）再瀉

近半成；連跌５日的新東方（０９９０１）跌５﹒６％；主營職業教育及高等教育的東方教育

（００６６７）同樣連跌５日，再跌３﹒７％；希望教育（０１７６５）跌４﹒６％。





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