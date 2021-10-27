【新冠肺炎】全國昨日新增５０宗本地確診，內蒙古３２宗北京３宗

《經濟通通訊社２７日專訊》國家衛健委公布，昨日（２６日）全國報告新增確診５９宗新

型冠狀病毒肺炎病例，包括９宗境外輸入病例，３宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例

５０宗（內蒙古３２宗，其中阿拉善盟３１宗、錫林郭勒盟１宗；貴州５宗，均在遵義市；山東

４宗，均在日照市；甘肅４宗，其中蘭州市３宗、隴南市１宗；北京３宗，其中昌平區２宗、豐

台區１宗；寧夏２宗，均在銀川市），６宗由無症狀感染者轉為確診病例（貴州５宗，北京１宗

）。此外，新增無症狀感染２６宗。昨日無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院１９宗。



＊北京新增２宗京外關聯本地確診病例＊



北京衛健委通報，昨日新增２例京外關聯本地新冠肺炎確診病例和１宗無症狀感染者轉確診

病例，無新增疑似病例和無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

據健康貴州２７日消息，貴州省昨日新增本土確診病例５宗，均為無症狀感染者轉為確診病

例，無新增無症狀感染者或疑似病例。截至１０月２６日２４時，貴州省累計報告本土確診病例

１５６例宗、境外輸入確診病例１宗、外省關聯確診病例１宗，累計治愈出院病例１４５宗、在

治病例１１宗，死亡病例２宗。

寧夏應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作指揮部發布最新新冠肺炎疫情通報。昨日報告新增新冠

肺炎確診病例２例，均在銀川市，無新增疑似病例和無症狀感染者。截至２６日２４時，現有確

診病例２２宗。自１０月１７日以來，累計報告確診病例２２宗。

截至２６日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６８９９宗，累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例５７３宗；累計治癒出院病例９１６２０宗。目前尚在醫學觀察

３９２名無症狀感染者，其中３３人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例９５３０宗，累計治癒出院病例９１５１宗。現有確診病例３７９宗

，３宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８７８７宗。其中，香港１２３３０宗（１２０２９人

出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３８０宗（１３７４２人出院，

８４７死）。（ｃａ）

