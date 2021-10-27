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27/10/2021 11:54

【解決電荒】國資委：調動一切資源擴產增銷保供，穩定煤炭市場

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國務院國有資產監督管理委員會召開行業協會支持做好今冬明
春能源電力保供工作專題會，指出要調動一切資源擴產增銷保供。
　　會議指出，有關行業協會黨組織要進一步提高政治站位，充分發揮優勢，為保供多做貢獻；
加強政策研究，多渠道聽取行業聲音，及時反映企業在執行政策過程中的難點堵點問題；加強與
行業企業聯繫溝通，動員各類企業開足馬力、挖潛增產；發揮行業自律作用，穩定煤炭市場。（
ｄｗ）

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