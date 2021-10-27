【加碼調控】深圳第三次集中供地公示，最高溢價率續維持１５％內

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳今日（２７日）上午發布本年度第三批次住宅用地集中出

讓公告，擬於１１月２５日集中出讓１１宗居住用地，涉及前海深港現代服務業合作區、南山區

、福田區等地區。

公告顯示，本批次用地最高溢價率仍控制在１５％以內，並持續強化「房地聯動」引導市場

預期，明確規定了普通商品住房及各類出售型公共住房的銷售限價。（ｄｗ）

