【加碼調控】深圳第三次集中供地公示，最高溢價率續維持１５％內

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳今日（２７日）上午發布本年度第三批次住宅用地集中出
讓公告，擬於１１月２５日集中出讓１１宗居住用地，涉及前海深港現代服務業合作區、南山區
、福田區等地區。
公告顯示，本批次用地最高溢價率仍控制在１５％以內，並持續強化「房地聯動」引導市場
預期，明確規定了普通商品住房及各類出售型公共住房的銷售限價。（ｄｗ）
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