【重拳監管】據報中國房地產開發商尋求政府政策支持

《經濟通通訊社２７日專訊》內媒《財聯社》引述消息報道，中國國家發改委與國家外匯局
聯合召集中資房企外債專題座談會。與會企業大多反映了當前房地產市場面臨的困境，希望監管
部門出台政策支持。萬科（０２２０２）（深：０００００２）、世茂（００８１３）、建業等
８家房企參會。（ｊｔ）
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