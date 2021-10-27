【大國博弈】美國務卿布林肯呼籲各國支持台灣參與聯合國體系

《經濟通通訊社２７日專訊》在中美圍繞台灣的問題喋喋不休之際，美國國務卿布林肯發表

聲明，鼓勵所有聯合國成員，支持台灣有意義參與聯合國體系，指這不是政治議題，而是務實做

法。

布林肯指，台灣已是成功的民主故事，過去五十年台灣有力參與聯合國專門機構，證明國際

社會認為台灣的貢獻有價值，但近來台灣不獲准參與。他舉例指每年有數以百萬計的旅客過境台

灣機場，但台灣在國際民航組織大會沒有代表，雖然可以向台灣的世界級防疫學習，但台灣未能

參與世界衛生大會，台灣的科學家、技術專家、藝術家、教育家、學生及人權工作者等，亦因為

持有台灣護照而未能參與聯合國的交流活動。

布林肯指出，排除台灣有損聯合國及相關組織的重要工作，台灣的貢獻將令這些機構獲益良

多，因此鼓勵所有聯合國成員，聯同美國，支持台灣有力及有意義參與聯合國體系及國際社會，

這樣做亦符合美方以《台灣關係法》、美中三份聯合公報，以及對台六項保證作為指導的一個中

國政策。



＊蔡英文感謝布林肯支持台灣＊



台灣的蔡英文總統在社交網站發文回應，感謝布林肯支持台灣參與聯合國體系，指台灣將繼

續與美國及其他志同道合的夥伴一齊努力，克服國際社會面對的挑戰。

蔡英文２０１６年當選台灣總統後，拒絕承認以一個中國為前提的「九二共識」，此後大陸

政府阻止台灣參與世界衛生組織等聯合國機構的工作。（ｊｔ）





