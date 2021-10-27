  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2021 09:09

【大國博弈】美國務卿布林肯呼籲各國支持台灣參與聯合國體系

　　《經濟通通訊社２７日專訊》在中美圍繞台灣的問題喋喋不休之際，美國國務卿布林肯發表
聲明，鼓勵所有聯合國成員，支持台灣有意義參與聯合國體系，指這不是政治議題，而是務實做
法。
　　布林肯指，台灣已是成功的民主故事，過去五十年台灣有力參與聯合國專門機構，證明國際
社會認為台灣的貢獻有價值，但近來台灣不獲准參與。他舉例指每年有數以百萬計的旅客過境台
灣機場，但台灣在國際民航組織大會沒有代表，雖然可以向台灣的世界級防疫學習，但台灣未能
參與世界衛生大會，台灣的科學家、技術專家、藝術家、教育家、學生及人權工作者等，亦因為
持有台灣護照而未能參與聯合國的交流活動。
　　布林肯指出，排除台灣有損聯合國及相關組織的重要工作，台灣的貢獻將令這些機構獲益良
多，因此鼓勵所有聯合國成員，聯同美國，支持台灣有力及有意義參與聯合國體系及國際社會，
這樣做亦符合美方以《台灣關係法》、美中三份聯合公報，以及對台六項保證作為指導的一個中
國政策。

＊蔡英文感謝布林肯支持台灣＊

　　台灣的蔡英文總統在社交網站發文回應，感謝布林肯支持台灣參與聯合國體系，指台灣將繼
續與美國及其他志同道合的夥伴一齊努力，克服國際社會面對的挑戰。
　　蔡英文２０１６年當選台灣總統後，拒絕承認以一個中國為前提的「九二共識」，此後大陸
政府阻止台灣參與世界衛生組織等聯合國機構的工作。（ｊｔ）

　

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning27/10/2021
熊麗萍：上游新能源股波動大　仍看好中國電力！
市場動向27/10/2021
「醫療AI第一股」 鷹瞳科技憑技術 獲眾投資機構青睞
香港要聞26/10/2021
【新冠肺炎】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀中央更快通關
中國故事26/10/2021
《神州經脈》中美對話未見實質進展　監管擬設煤炭基準價　滬指跌
財經熱話26/10/2021
港華燃氣配股拓智慧能源　趁消息出貨兼大行唱淡股價轉跌
中國故事26/10/2021
圖解質押羅生門：民企存款遭疑似國企質押　渤海銀行重大合規風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金