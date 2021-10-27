【大國博弈】中國籲加深東盟經濟融合，美方重申對該區持久承諾　

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院總理李克強２６日下午以視像方式出席第２４次中國－

東盟領導人會議。他指出，南海和平符合中國和東盟國家共同利益，希望雙方拓展海上務實合作

，早日達成南海行為準則，把南海建設成為和平、友誼、合作之海。他提出６點建議，包括加深

經濟融合、推動區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）盡早生效、正式啟動中國－東盟自貿區

升級後續談判聯合可行研究等。

他又提倡堅持創新驅動，落實好未來五年科技創新夥伴關係行動計劃，拓展綠色合作，共同

應對氣候變化，維護全球和區域生物多樣性。還要加強民意基礎，建立中國東盟教育高官會晤機

制等。



＊拜登：美國和東盟的關係至關重要＊



與此同時，美國總統拜登２６日同以視像方式參加了第９屆美國－東盟峰會，他也成為了過

去四年中首位參加該會議的美國總統。拜登強調，美國和東盟之間的關係至關重要。美國強烈支

持《東盟印太展望》，關於印太和基於規則的區域秩序。美方的會後聲明稱，拜登強調了美國對

該地區的持久承諾，並承諾深化合作以應對時代的挑戰，這包括與美國的盟友和夥伴合作，抵禦

對基於規則的國際秩序的威脅，並促進自由和開放的印度－太平洋。

對上一次有美國總統參與會議，是２０１７年前總統特朗普到菲律賓馬尼拉參與會議。有分

析指，拜登與東盟會談，反映美國現任政府與東盟交往，透過集體行動反制中國。拜登可能會安

撫東盟，說明美國近來專注「四方安全對話」，與印度、日本及澳洲交往，同時協助澳洲建立核

潛艦，並非為取代東盟在亞太地區的核心角色。（ｗｌ）

