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27/10/2021 09:16

【大國博弈】中國籲加深東盟經濟融合，美方重申對該區持久承諾　

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國務院總理李克強２６日下午以視像方式出席第２４次中國－
東盟領導人會議。他指出，南海和平符合中國和東盟國家共同利益，希望雙方拓展海上務實合作
，早日達成南海行為準則，把南海建設成為和平、友誼、合作之海。他提出６點建議，包括加深
經濟融合、推動區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）盡早生效、正式啟動中國－東盟自貿區
升級後續談判聯合可行研究等。
　　他又提倡堅持創新驅動，落實好未來五年科技創新夥伴關係行動計劃，拓展綠色合作，共同
應對氣候變化，維護全球和區域生物多樣性。還要加強民意基礎，建立中國東盟教育高官會晤機
制等。

＊拜登：美國和東盟的關係至關重要＊

　　與此同時，美國總統拜登２６日同以視像方式參加了第９屆美國－東盟峰會，他也成為了過
去四年中首位參加該會議的美國總統。拜登強調，美國和東盟之間的關係至關重要。美國強烈支
持《東盟印太展望》，關於印太和基於規則的區域秩序。美方的會後聲明稱，拜登強調了美國對
該地區的持久承諾，並承諾深化合作以應對時代的挑戰，這包括與美國的盟友和夥伴合作，抵禦
對基於規則的國際秩序的威脅，並促進自由和開放的印度－太平洋。
　　對上一次有美國總統參與會議，是２０１７年前總統特朗普到菲律賓馬尼拉參與會議。有分
析指，拜登與東盟會談，反映美國現任政府與東盟交往，透過集體行動反制中國。拜登可能會安
撫東盟，說明美國近來專注「四方安全對話」，與印度、日本及澳洲交往，同時協助澳洲建立核
潛艦，並非為取代東盟在亞太地區的核心角色。（ｗｌ）

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