《廣匯論勢－鄭廣復》加元破頸線偏強，圓匯受息差拖累看貶

《廣匯論勢》新一輪主要央行貨幣政策會議，由今晚加拿大央行（ＢＯＣ）揭開序幕。雖然

全球仍然存於ＣＯＶＩＤ－１９疫情陰霾，但相信全球央行及政府已意識到，不可能持續以超寬

鬆貨幣政策及財政政策與之對抗，因為根本無得打！況且，主要經濟體接種疫苗的人數正在增加

，有助降低感染率。



＊Ｇ７基本已達群體免疫＊



根據牛津大學截至本周一的數據顯示，七大工業國（Ｇ７）之中，美國已完全或部分接種疫

苗的人數佔比為６６％；加拿大為７８％﹔歐洲方面，英國達到７３％；德、法、意分別為６９

％、７５％及７７％﹔日本亦達到７７％。根據美國約翰．霍普金斯大學的疫苗追蹤表，科學家

設定達成致群體免疫所需的接種率為７０％，可見Ｇ７央行理應撤出針對疫情的超寬鬆貨幣政策

措施。



＊加央行年底料停買債＊



ＢＯＣ早在今年４月份貨幣政策會議後，宣布將每周國債購買淨額，由最初的４０億加元降

至３０億加元，目前已降至２０億加元，不排除在今次會後進一步降至１０億加元及在１２月停

止買債。由於ＢＯＣ強調目前仍然存在產能過剩問題，並預計到明年下半年才消退，故推斷ＢＯ

Ｃ明年下半年才有機會加息。美元兌加元預料不會有太大變動，由於匯價技術上已跌穿約１﹒

２４９０的日線圖雙頂頸線，該位將成為短期反彈阻力，量度下跌目標則為１﹒２０３２。

明天日本央行（ＢＯＪ）及歐洲央行（ＥＣＢ）亦將召開貨幣政策會議，可以肯定兩大央行

將會維持現行寬鬆貨幣政策不變。菅義偉宣布辭去首相一職，並表明不會角逐自民黨黨魁選舉後

，為免市場揣測日本貨幣政策有變，ＢＯＪ決策委員以至行長黑田東彥隨後亦表明，不論誰出任

首相都不會改變寬鬆貨幣政策立場。



＊高通脹下日本獨憔悴＊



現時各國除了忙於應付疫情令供應短缺對經濟造成打擊之外，眾多央行亦要面對通脹持續超

標的加息壓力，例如美國９月份通脹率高達５﹒４％，已是連續第五個月處於５％以上；加拿大

９月份通脹率亦達到４﹒４％；歐洲方面如德國的４﹒１％、西班牙的４％、意大利的２﹒５％

及法國的２﹒２％，皆超出原來央行制訂的目標。

日本９月份ＣＰＩ按年僅微升０﹒２％，勉強擺脫連續１３個月的通縮局面，但日本通縮屬

於結構性造成，並非貨幣或財政政策可以扭轉。然而，安倍晉三雖已去，黑田東彥仍在，加上日

本現時只能說無通縮（按年０﹒２％升幅很脹嗎？），ＢＯＪ亦只有繼續走量寬這條死路！根據

ＢＯＪ公布，截至１０月２２日止，其持有的２至４０年國債總額達到４８９６１７８億日圓（

未計浮息及抗通脹債券）。早已成為日本國債（ＪＧＢ）最大買家的ＢＯＪ，與財務省繼續玩左

手交右手的遊戲。



＊煞停量寬方可逃生機＊



筆者反有個建議，就是ＢＯＪ宣布停止買債，就讓日圓狂飆好了！反正現在全球正受疫情影響

，各國封關，對日本旅遊業可謂毫無影響，至於對日本的出口，日本貨以質取勝，且不少電子零

件必須由日本供應，買家自會尋找方法，例如利用掉期或遠期合約去對沖日圓升值造成的匯率風

險。再者，日本長期貿易順差的形勢早於２００８年打破，同年下半年有５個月出現貿赤，至今

貿易收支主要在正負１萬億日圓之間上落。此外，利率上升又可令到養老退休基金有穩定的回報

。

停止無了期及無意義的量寬措施，反可令日圓匯價重新找到平衡點。就如瑞郎匯價，在

２０１５年１月１５日，因瑞士央行突然彈弓手，宣布撤銷歐元兌瑞郎１﹒２０匯價下限，導致

瑞郎匯價急升，美元兌瑞郎當天急貶２７％至０﹒７３６０，但隨後持續回升，同年３月１２日

高見１﹒０１３１，較大跌當天的高位相差不足１００點子（其後亦曾升破當天高位），在之後

的逾５年，美元兌瑞郎基本上維持在０﹒９２以上逾１０００點子內上落。對於日圓，我一直持

悲觀立場，現時日圓與其他主要貨幣的息差傾向逐步拉闊，後市不容樂觀，美元兌日圓中期邁向

１２５的觀點不變！



＊歐央行讓通脹飊一會＊



至於歐洲央行（ＥＣＢ）的議息會議，即使準備撤出針對疫情的寬鬆措施，ＥＣＢ早已表明

亦會將回籠資金繼續購買資產起碼至２０２３年。要留意，自２００７年金融海嘯爆發以來，歐

元區通脹率甚少高於２％，縱有亦不持久，這當然與２０１０爆發歐債危機、２０１１至

２０１３年美國財政懸崖、２０１６年英國意外脫歐，以及特朗普在２０１６年大選勝出後，又

向歐洲加稅鋼材等進口關稅影響所致，而期間歐洲多國大選亦令政局陷於不明朗，２０１９年底

ＣＯＶＩＤ－１９疫情更在意大利爆發。以陰謀論看，難得的高通脹終於來區，歐洲央行又怎會

立即將其撲滅？至於歐元匯價，其兌美元同樣已跌穿日線圖的雙頂頸線約１﹒１７００支持，量

度下跌目標為１﹒１０６０，息差因素將是另一個令歐元匯價受壓的主要原因。

筆者在十多年前讀過一本關於日本武士道的書，有一句說話令我記憶猶新，對於投資者而言

亦有極大的啟發。就是：「當你緊握拳頭時，裡面甚麼都沒有；當你放開雙手時，才會擁有全世

界。」從中領悟到，凡事不要固執，尤其當面對虧損時，應該毫不猶豫地止蝕離場。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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