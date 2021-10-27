《海納智見－荀玉根》疫苗「加強針」增強防疫屏障

《海納智見》接種疫苗是對抗疫情的最有效手段之一，但疫苗接種率國別差異大。根據Ｏｕ

ｒＷｏｒｌｄｉｎＤａｔａ的數據，新加坡、日本、英國等國家已實現新冠疫苗接種率達７０％

，但疫苗接種情況全球差異較大，部分低收入國家疫苗接種率不足１０％。根據萬得數據，截至

２１╱１０╱１９，中國新冠疫苗接種總量已達到２２﹒３６億劑次，接種至少一劑的人數達

１１﹒５５億人（截至 ２１╱１０╱０１），接種率達８０％，為免疫屏障的建立奠定了良好

的基礎，但距離實現完全的群體免疫還需更多努力。



值得注意的是，目前部分國家已針對疫苗接種６個月後抗體下降的情況開啟了「加強針」的

接種，以提升保護效果。就中國情況而言，部分地區也已逐步開展了疫苗加強針接種。根據北京

日報援引北京通州發布的報道，北京通州區近日開始加強針接種工作，優先面向感染和疾病傳播

風險高的重點人群、重大活動保障及參與人員、根據疫情防控實際需要加強免疫接種的相關人群

。同時也為其他符合條件的１８－ ５９歲人群服務。



目前部分國家的防疫策略已經開始改變。例如，根據鳳凰網，１０月９日，新加坡總理李顯

龍發表全國講話，宣佈放棄對「清零」政策的追求，將與病毒共存。從今年８月１０日起，新加

坡就開始了實行走向與病毒共存的路線圖，分「預備期、過渡期Ａ、過渡期Ｂ、與新冠病毒共存

」四個階段逐步開放經濟、社交和旅遊活動。根據澎湃新聞百家號的報導，韓國也表示，１１月

起將啟動「分階段恢復生活秩序」的防疫機制。



從海外經驗來看，隨著疫情管控逐漸放開，利好消費、服務、旅遊等行業。根據觀察者網的

報道，新加坡在今年６月份宣佈計劃將採取與病毒共存的策略，這預示著經濟活動活躍度將提高

。根據萬得數據，從商業預期來看，新加坡服務業三季度整體就業預期和經營收入預期為３％╱

９％（前值６％╱９％），分項來看，批發與零售、金融與保險、住宿及餐飲服務預期較好，預

期值分別為７％╱２２％（前值１％╱８％）、６％╱９％（前值４％╱１１％）、１％╱－１

％（前值２％╱－６％），新加坡對三季度服務業的預期整體處於改善趨勢。從航空旅客入境人

數看，新加坡７、８兩月入境人數為９﹒６萬和９﹒８萬人次，佔２０１９年同期的３﹒２％、

３﹒４％，均高於前１－６月的佔比，體現新加坡疫情管控放開後，人員流動開始加速，旅遊業

有望提振。



就國內而言，當前中國消費修復仍較為緩慢。萬得資料顯示，９月社消零售總額 同比增長

４﹒４％，較８月出現一定回升，但仍處於較低水準。分項來看，商品零售總額同比增長４﹒５

％，餐飲收入總額同比增長３﹒１％，復蘇緩慢。同時，疫情對旅遊業衝擊較大，從民航客運量

來看，１－７月國內航線客運量總數達２﹒９４億人次，僅為２０１９年同期的８６﹒８％。以

旅遊城市三亞為例，受疫情擾動影響，８月三亞接待國內過夜遊客數７３﹒２萬人次，是

２０１９年同期的４２﹒９％，８月三亞旅遊總收入為２４﹒３億元，是２０１９年同期的６６

﹒８％。從節假日數據來看，根據央視網援引文化和旅遊部測算，中秋節假期全國累計國內旅遊

出遊８８１５﹒９３萬人次，按可比口徑恢復至２０１９年中秋假期的８７﹒２％，國慶日假期

全國國內旅遊出遊５﹒１５億人次，按可比口徑恢復至疫前同期的７０﹒１％。這體現出受疫情

影響，消費景氣度處於較低位，消費和服務業仍有待繼續恢復。



未來，隨著疫苗普及率的進一步提升和加強針的接種，消費總體景氣度有望抬升。同時，未

來疊加春節因素，如果各地出行限制放鬆，旅遊、餐飲等行業有望迎來利好，整體的服務、消費

行業也有望受益。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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