《股林淘金－林家亨》美股仍創新高，中概股有回吐

《股林淘金》昨天（２６日）美股道指及標普５００指數仍然再創新高紀錄，但幅度僅屬溫

和，道指上升１５點，標普５００指數上升８點，納指上升９點。本周五（２９日）１０月份的

美股股票期權合約金額結算超過７０００多億美元，估計現時短期美股再上升的空間已經有限。

另外，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）宣布吊銷中國電信（００７２８）在美國的營運許可證，

中概股在美國的表現普遍下跌，拼多多下跌７﹒４％，帶動其他ＡＤＲ中概股向下，騰訊

（００７００）股價下跌１３﹒８４元；京東（０９６１８）下跌８﹒８２元；美團

（０３６９０）下跌７﹒９３元；港交所（００３８８）下跌４﹒３７元；阿里巴巴

（０９９８８）下跌４﹒２８元及比亞迪（０１２１１）下跌１﹒９３元。ＡＤＲ港股比例指數

大約下跌２６０點。

預計今日（２７日）港股普遍下跌，恒指有機會跌返落２５８００點水平附近或以下，撈底

者應該有耐心等待低價的出現，而且應該要分階段式入貨，不宜一次過大手買入。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》



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