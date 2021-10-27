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27/10/2021 09:12

《股林淘金－林家亨》美股仍創新高，中概股有回吐

　　《股林淘金》昨天（２６日）美股道指及標普５００指數仍然再創新高紀錄，但幅度僅屬溫
和，道指上升１５點，標普５００指數上升８點，納指上升９點。本周五（２９日）１０月份的
美股股票期權合約金額結算超過７０００多億美元，估計現時短期美股再上升的空間已經有限。
另外，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）宣布吊銷中國電信（００７２８）在美國的營運許可證，
中概股在美國的表現普遍下跌，拼多多下跌７﹒４％，帶動其他ＡＤＲ中概股向下，騰訊
（００７００）股價下跌１３﹒８４元；京東（０９６１８）下跌８﹒８２元；美團
（０３６９０）下跌７﹒９３元；港交所（００３８８）下跌４﹒３７元；阿里巴巴
（０９９８８）下跌４﹒２８元及比亞迪（０１２１１）下跌１﹒９３元。ＡＤＲ港股比例指數
大約下跌２６０點。
　　預計今日（２７日）港股普遍下跌，恒指有機會跌返落２５８００點水平附近或以下，撈底
者應該有耐心等待低價的出現，而且應該要分階段式入貨，不宜一次過大手買入。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》

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