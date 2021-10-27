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27/10/2021 09:31

【人行操作】人行續２０００億逆回購，單日淨投放３００億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行
體系流動性合理充裕，人民銀行公布，今日進行的２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
，中標利率持平２﹒２％。
　　鑒於今日有１０００億元逆回購和７００億元國庫現金定存到期，按全口徑計算，人民銀行
實現單日淨投放３００億元。（ｃａ）

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