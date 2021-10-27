【ＦＯＣＵＳ】拜登忽然參加東盟峰會，外交思路過時難有作為



【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登參加東盟的視像峰會，是時隔４年美方首次參與東盟的最高級

別會議。所謂無事不登三寶殿，他忽然叩門，當然是有具體的經濟和政治戰略需索。

首先，從經濟角度而言，拜登的龐大基建和社會開支計劃，經由３﹒５萬億美元縮減至２萬

億美元後，已可望獲得國會民主黨人在短期內通過。拜登接下來需要為重振美國基建產業而找尋

海外市場。東南亞是全球經濟發展潛力最大的地區之一，美國自然希望在東盟的基建項目上分一

杯羹。

拜登同時還可能觸及ＣＰＴＰＰ談判。雖然美國已在特朗普入主白宮時期退出協議，但拜登

可以為日本、澳洲等國背書，說服東盟一同合作將中國排斥在外。如此一來，美國就可以透過盟

國之手，掌控ＣＰＴＰＰ成員國的市場、勞力和產業分配。拜登甚至可以借此機會，為美國重返

協議探路。



＊美國欲分東盟基建一杯羹＊



再從政治角度來看，拜登上台後曾試圖拉攏東盟，但不成功。他的副手賀錦麗８月下旬訪問

東南亞，在新加坡高調鼓吹南海航行自由，但卻未獲東道主李顯龍積極呼應。越南總理范明政更

是先行表態不會在中美之間「選邊站」，把有意前來推動美、越聯合抗中的賀錦麗碰得灰頭土臉

。

僅僅是在大半個月後，拜登政府就公布了美國、英國、澳洲締結的三國安全夥伴協議（ＡＵ

ＫＵＳ）。這個組織雖然表面上仍以中國為假想敵，但其安全投射範圍卻顯然覆蓋了東盟的勢力

範圍。其中最為明顯的例子，是美國向澳洲出售核動力攻擊潛艇。從地理位置上而言，澳洲最為

主要的潛在軍事對手並不是中國，而是東盟成員國印尼。



＊挾ＡＵＫＵＳ大棒向東盟施壓＊



雖然兩國關係近年有所緩和，但由上世紀５０至６０年代的西新幾內亞主權糾紛，到

１９９０年代末期的東帝汶事件，兩國從未在軍事上停止互相制約。美國單方面向澳洲提供核潛

艇，不僅有違核不擴散原則之嫌，更是顛覆了澳洲與印尼的軍力平衡。

由此可見，拜登這回參加東盟的視像峰會，手中先加持ＡＵＫＵＳ這根大棒，仍是在走政治

軍事上脅迫、經濟上謀利的舊外交套路。從歷史淵源而言，東盟成員國大多數都有被西方殖民的

歷史。無論是拜登打造的ＡＵＫＵＳ，還是其前任特朗普推動的美、印、日、澳「四方安全對話

」（Ｓｑｕａｄ），都帶有域外國家染指東南亞事務的色彩，這套路恐難為東盟接受。

美國要求各國在政治上選邊站，也不符合東盟現時的利益考量。事實上，東盟各國自身也有

不同政治制度，例如越南就是社會主義國家，因此必須求同存異才能維持團結，以擴大地區影響

，不可能按美國意願向中國發起意識形態鬥爭。

何況在對華關係上，東盟不是在一帶一路等領域與中國經貿合作，在抗擊新冠疫情上需要中

國的支援，在防止宗教極端主義滋長和反恐工作上，雙方亦有唇齒相依的關係。用中國的外交術

（經濟通通訊社 范強）

