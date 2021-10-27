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27/10/2021 12:16

【ＦＯＣＵＳ】拜登忽然參加東盟峰會，外交思路過時難有作為

　
　　【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登參加東盟的視像峰會，是時隔４年美方首次參與東盟的最高級
別會議。所謂無事不登三寶殿，他忽然叩門，當然是有具體的經濟和政治戰略需索。
　　首先，從經濟角度而言，拜登的龐大基建和社會開支計劃，經由３﹒５萬億美元縮減至２萬
億美元後，已可望獲得國會民主黨人在短期內通過。拜登接下來需要為重振美國基建產業而找尋
海外市場。東南亞是全球經濟發展潛力最大的地區之一，美國自然希望在東盟的基建項目上分一
杯羹。
　　拜登同時還可能觸及ＣＰＴＰＰ談判。雖然美國已在特朗普入主白宮時期退出協議，但拜登
可以為日本、澳洲等國背書，說服東盟一同合作將中國排斥在外。如此一來，美國就可以透過盟
國之手，掌控ＣＰＴＰＰ成員國的市場、勞力和產業分配。拜登甚至可以借此機會，為美國重返
協議探路。

＊美國欲分東盟基建一杯羹＊　

　　再從政治角度來看，拜登上台後曾試圖拉攏東盟，但不成功。他的副手賀錦麗８月下旬訪問
東南亞，在新加坡高調鼓吹南海航行自由，但卻未獲東道主李顯龍積極呼應。越南總理范明政更
是先行表態不會在中美之間「選邊站」，把有意前來推動美、越聯合抗中的賀錦麗碰得灰頭土臉

　　僅僅是在大半個月後，拜登政府就公布了美國、英國、澳洲締結的三國安全夥伴協議（ＡＵ
ＫＵＳ）。這個組織雖然表面上仍以中國為假想敵，但其安全投射範圍卻顯然覆蓋了東盟的勢力
範圍。其中最為明顯的例子，是美國向澳洲出售核動力攻擊潛艇。從地理位置上而言，澳洲最為
主要的潛在軍事對手並不是中國，而是東盟成員國印尼。

＊挾ＡＵＫＵＳ大棒向東盟施壓＊

　　雖然兩國關係近年有所緩和，但由上世紀５０至６０年代的西新幾內亞主權糾紛，到
１９９０年代末期的東帝汶事件，兩國從未在軍事上停止互相制約。美國單方面向澳洲提供核潛
艇，不僅有違核不擴散原則之嫌，更是顛覆了澳洲與印尼的軍力平衡。
　　由此可見，拜登這回參加東盟的視像峰會，手中先加持ＡＵＫＵＳ這根大棒，仍是在走政治
軍事上脅迫、經濟上謀利的舊外交套路。從歷史淵源而言，東盟成員國大多數都有被西方殖民的
歷史。無論是拜登打造的ＡＵＫＵＳ，還是其前任特朗普推動的美、印、日、澳「四方安全對話
」（Ｓｑｕａｄ），都帶有域外國家染指東南亞事務的色彩，這套路恐難為東盟接受。
　　美國要求各國在政治上選邊站，也不符合東盟現時的利益考量。事實上，東盟各國自身也有
不同政治制度，例如越南就是社會主義國家，因此必須求同存異才能維持團結，以擴大地區影響
，不可能按美國意願向中國發起意識形態鬥爭。
　　何況在對華關係上，東盟不是在一帶一路等領域與中國經貿合作，在抗擊新冠疫情上需要中
國的支援，在防止宗教極端主義滋長和反恐工作上，雙方亦有唇齒相依的關係。用中國的外交術
（經濟通通訊社　范強）

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