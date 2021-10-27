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27/10/2021 09:41

【聚焦數據】９月規模以上工業企業利潤同比增１６﹒３％　

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，９月份，規模以上工業企業實現利潤總額
７３８７﹒４億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒３％。
　　１－９月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額６３４４０﹒８億元，同比增長４４﹒７
％，比２０１９年１　９月份增長４１﹒２％，兩年平均增長１８﹒８％。
　　首九月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１９８５０﹒５億元，同比增長
７７﹒９％；股份制企業實現利潤總額４５２０９﹒０億元，增長５０﹒５％；外商及港澳台商
投資企業實現利潤總額１６９７８﹒０億元，增長３１﹒７％；私營企業實現利潤總額
１８６０６﹒３億元，增長３０﹒７％。

＊首三季採礦業利潤總額同比增逾倍＊

　　１至９月份，採礦業實現利潤總額７００６﹒９億元，同比增長１﹒６２倍；製造業實現利
潤總額５２９８６﹒４億元，增長４２﹒９％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總
額３４４７﹒５億元，下降１５﹒２％。在４１個工業大類行業中，３５個行業利潤總額同比增
長，１個行業扭虧為盈，　５個行業下降。
　　首９月，規模以上工業企業實現營業收入９１﹒１６萬億元，同比增長２２﹒２％；發生營
業成本７６﹒３３萬億元，增長２１﹒３％；營業收入利潤率為６﹒９６％，同比提高１﹒０９
個百分點。（ｃａ）


　

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